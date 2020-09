Somoza, el reemplazante de Russo ante Libertad: de pelearse con Riquelme a ser el técnico de Boca

El exvolante será el encargado de conducir el destino del Xeneize en Paraguay: un guiño más de un 2020 lleno de sorpresas.

"Un capitán es importante, pero también lo es el grupo. No sirve de nada que haya un capitán y que el grupo vaya para el otro lado". La firma es de Leandro Somoza. Es febrero de 2013 y Boca está envuelto, cuándo no, en un escándalo. Seis meses atrás, el conjunto que por entonces conducía Julio César Falcioni había perdido la ante Corinthians, lo que desembocaba en el retiro -temporal- de Juan Román Riquelme, y, tras un semestre flojo, en la explosión de La Bombonera. La decisión: despedir al DT e ir a buscar a Carlos Bianchi, el único que podía convencer al ídolo para que vuelva y apague el incendio.

"Hoy no está con nosotros y prefiero hablar del grupo y de los partidos que se nos vienen por delante", decía. A pesar del regreso del Virrey y la alegría de los hinchas por el casi seguro retorno del '10', en el seno del plantel no era todo alegría y las fracturas internas se notaban cada vez más. El conflicto lo explicó Walter Erviti un tiempo después de haberse ido del club: "Cuando Román volvió, no teníamos casi diálogo. Me junté y le dije: '¿Podemos hablar cinco minutos?. Mirá, la verdad que yo estoy distante de vos porque a mí no me gustó que cuando te fuiste estos seis meses hablaste criticando al equipo y criticando a los jugadores grandes'".

Somoza, sin embargo, siempre supo guardar distancia de los dardos habituales que lanzaban aquellos que se iban en aquel momento. "Discusiones hay en todos lados. Que vos estés bien o mal con alguien no quita que uno pueda hacer bien o mal las cosas. Creo que la mayoría de las veces mandan los resultados. Cuando las cosas van bien, todo va bien", expresaba, a mediados de 2013, ya concretada su salida. "Yo voy, me entreno, me sacrifico y trato de ganar todos los domingos. No me pongo a pensar si me saludan o no me saludan", agregaba. A quien le quepa el saco...

El volante estuvo solo esos meses bajo la conducción de Bianchi. Fue titular, jugó 19 partidos y hasta llegó a convertir un gol ante en la Copa Libertadores, justamente tras un centro de Riquelme. Tras la eliminación ante , pasó a , luego regresó a Vélez y, finalmente, se retiró a mediados de 2018, en . Un año más tarde, Miguel lo convocó para formar parte de la renovación de su cuerpo técnico luego de un flojo paso por Alianza Lima. Así, ya sin el histórico Hugo Gottardi como ladero, desembarcó en Cerro Porteño, su primera y única experiencia hasta el momento.

Si bien en un principio hubo algún tipo de reticiencia por parte del Consejo de Fútbol, cuyos miembors querían a Ibarra o Battaglia al lado de Russo, finalmente ambos se hicieron cargo de la Reserva y el DT pudo sostener a los suyos. Ahora, en uno de los contextos más extraños imaginables, Somoza será quien tenga que dirigir al equipo en el reinicio de la Copa Libertadores. Un impensado guiño más de este siempre sorpresivo 2020.