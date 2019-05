¿Solskjaer se despide de Alexis Sánchez?

El técnico del Manchester United puso una cuota de incertidumbre respecto al futuro del chileno, que abandonó lesionado el duelo ante Huddersfield.

Alexis Sánchez, que no era titular desde el pasado 3 de marzo, volvió a ser considerado este domingo por Ole Gunnar Solksjaer en el duelo frente al por la penúltima fecha de la Premier League. Pese a cumplir un buen desempeño en el ataque del , el chileno debió abandonar la cancha del John Smith’s Stadium ya que su tobillo derecho le imposibilitó seguir jugando.

Transcurridos ocho minutos de la segunda parte, y cuando el marcador favorecía por la mínima a los Diablos Rojos gracias al tempranero gol de Mc Tominay, el Niño Maravilla sufrió un choque con un rival, por lo que pidió asistencia y salió reemplazado al 54′ por Tahith Chong.

“Es una lesión de tobillo, no sabemos si se lo torció o se le resintió. Recién ahora vamos a ver cómo está”, dijo el DT noruego al finalizar el cruce que terminó igualado y con los de Old Trafford sin chances de clasificar a la próxima .

Pero, además, el estratega puso una cuota de incertidumbre respecto al futuro del nacido en Tocopilla. Y es que el entrenador reconoció que partirán jugadores al término de esta temporada, sin dar nombres. “Hay una opción de que hayan visto por última vez a algunos jugadores, siempre está la opción, pero no voy a hablar de ninguno en particular”, comentó.

Estas palabras llegan justo en el momento en que varios portales ingleses e italianos aseguran que el formado en tendría sus días contados en el United. De hecho, ya lo vinculan con clubes como , , , entre otros. Sin ir más lejos, Raisport aseveró que Massimiliano Allegri pretende al valor nacional y a Mohamed Salah, actual punta del , para acompañar en ataque a Cristiano Ronaldo.

Aunque, según publicó The Sun, la dirigencia del elenco mancuniano no pretende desprenderse del máximo artillero histórico de La Roja. Fiel al medio, el club decidiría bajarle su sueldo, el que se reduciría en un 25%. En ese sentido, el ex pasaría de ganar 500 mil libras esterlinas a la semana (casi 447 millones de pesos), a recibir 375 mil.

Por lo pronto, la institución aún no hace oficial el alcance de las molestias físicas que presentó en el compromiso y se desconoce si llegará al duelo frente al Cardiff que cierra el curso para el equipo. Ante Huddersfield podría haber sido el último duelo del chileno con la camiseta de los Diablos Rojos que, esta temporada, participó en 20 duelos, nueve como titular, y sólo grabó su firma en una ocasión.