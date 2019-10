Solskjaer pidió la salida de Alexis Sánchez apenas asumió en el Manchester United

Según un reportaje de la BBC, el técnico de los Diablos Rojos pensó en deshacerse del chileno apenas arribó al club en reemplazo de José Mourinho.

Pese a que Alexis Sánchez dejó el hace un mes y medio para transformarse en refuerzo del , sigue siendo noticia en .

Esto porque la BBC reveló esta jornada que Ole Gunnar Solskjaer, técnico de los Diablos Rojos, tuvo en mente "cortar" al Niño Maravilla desde que llegó para asumir el cargo en reemplazo de José Mourinho.

"La primera óptica de Solskjaer luego de reemplazar a Mourinho era que el United tenía que cambiar a nueve jugadores, entre los que destacan Alexis, Lukaku, Antonio , y Ander Herrera, entre otros", afirma la publicación de la cadena británica.

El resto de los nombres que el DT noruego no quiso que siguieran en Old Trafford no fueron revelados por el citado medio puesto que aún forman parte del plantel.

Cabe recordar que actualmente, los Red Devils viven su peor arranque liguero de los últimos 30 años: están relegados en la 12° posición, a 15 puntos del líder, , y a seis unidades del colista, el .

Además, añaden que tanto el atacante chileno, como el belga, solo querían salir de la institución. Y, en ese sentido, no entraron en la consideración del estratega en la presente temporada de la Premier League.

Finalmente, afirman que “Solskjaer estaba ansioso por hacer más fichajes, pero una combinación de los jugadores correctos no estaban disponibles. La incapacidad de sacar a los futbolistas no deseados del club para crear espacio y los precios pedidos eran demasiado altos, esto hizo poco práctico el negocio”, cierran.