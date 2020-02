Solskjaer, contra Raiola: "Pogba es jugador del Manchester United, no suyo"

El entrenador de los Red Devils dispara contra el agente del jugador francés, vinculado con un regreso a la Juventus y futurible del Real Madrid.

El entrenador del , Ole Gunnar Solskjaer, ha atacado al agente de Paul Pogba, Mino Raiola, y ha recordado que el jugador francés pertenece al club inglés, y no al famoso representante.

El mediocampista galo no juega desde diciembre pasado, cuando una lesión en el pie le marginó de los terrenos de juego. De hecho, Pogba sólo ha jugado siete partidos en la Premier League para los Red Devils esta temporada.

Y mientras Pogba va recuperando su estado de forma, su agente, Mino Raiola, ha salido a decir que a su representado "no le importaría" mudarse a la el próximo verano.

En ese sentido, cabe señalar que, según La Gazetta dello Sport, el conjunto bianconero estaría dispuesto a ofrecer 130 millones de euros y a dos de sus futbolistas: Aaron Ramsey y Adrien Rabiot. Además, tampoco hay que olvidar que Pogba siempre ha estado relacionado con un posible traspaso al Santiago Bernabéu para jugar en el .

Sin embargo, Solskjaer ha enfatizado que el campeón de la Copa del Mundo de 2018 está completamente enfocado en volver a la acción con el United, al tiempo que buscó acabar con los rumores generados por Raiola.

"No me he sentado ni le he dicho a Paul que le dijera a su agente qué debe decir, pero es nuestro jugador, no el de Mino", aseguró Solskjaer.

Por otro lado, dijo que Pogba "es futbolista y quiere jugar al fútbol. Sabe que ahora tiene que trabajar duro para volver a su mejor nivel. Ha estado fuera mucho tiempo, también es un desafio para él volver a ponerse en forma", agregó.