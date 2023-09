Sólo un campeón como Luka Modric asume su lugar en el banquillo: "No me hundiré por no jugar, todo lo contrario"

El croata, que sólo jugó el 37% de los minutos del curso, acepta sin rajar el papel que le toca pero admite: "Nadie está contento cuando no juega".

Jugó 10 minutos en el estreno de Liga ante el Athletic en San Mamés. Volvió a jugar el tramo final del partido en los Juegos del Mediterráneo contra el Almería. En Balaídos, ante el Celta, saltó al campo para disputar la última media hora. Modric se acostumbró al banquillo del Real Madrid en este inicio de temporada 2023-24, en la que recién fue titular para la cuarta jornada. Contra el Getafe, en el remodelado Bernabéu, Modric salió en la foto inicial del equipo por primera vez en el curso.

A Modric le llueven elogios desde que nació. Se lo ganó por su forma de ser dentro del campo, y por su modo de actuar fuera del césped. Muy bien lo resumió su compañero de la Selección de Croacia Andrej Kramaric después de que fueran eliminados por Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar: "Todos sabemos cuántas palabras bonitas se escribieron sobre Luka y lo que hizo no solo por Croacia sino por el mundo entero".

La culpa es del paso del tiempo y es normal que así sea, pero no son días fáciles para Luka en lo deportivo. Aun a los 38 años, ninguna estrella se acostumbra a un papel secundario. Pero Modric lo está aceptando con la caballerosidad que siempre le caracterizó. Incluso cuando sólo ha jugado 133 minutos de los 360 posibles en LaLiga, lo que representa el 36.94% del total. La llegada de Jude Bellingham, que pinta para 'idolazo' en Chamartín, sumado al paso adelante que dieron Eduardo Camavinga, Fede Valverde o Tchouaméni, han dejado al todavía internacional croata en un segundo plano. Pero Modric acepta con la humildad de los grandes la decisión de Ancelotti.

"No me hundiré por no jugar, todo lo contrario"

En las últimas horas se conocieron unas declaraciones del ex jugador del Tottenham desde la concentración con la Selección de Croacia. En una entrevista concedida a "Sportske Novoste", le preguntaron por su situación en el Madrid y las tres suplencias consecutivas. Y aunque en algún sitio la vendieran como 'rajada', su respuesta fue sincera y lo enaltece. "¿Tres partidos en el banquillo? Nadie está contento cuando no juegas. Nunca había estado en el banquillo durante tres partidos seguidos. Esa sensación me resultaba extraña, pero el entrenador decide. Sin duda lo haré. No me hundiré por no jugar, sino todo lo contrario".

Y agregó: "El club, Ancelotti y yo tuvimos conversaciones y acuerdos claros. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo y no que me mantuvieran en la plantilla por los méritos pasados. Soy competitivo, sé que todavía puedo contribuir al Real Madrid. Jugué 120 minutos dos veces con Croacia hace dos meses, físicamente puedo desempeñarme en los niveles anteriores. Por eso quería quedarme. Y cuando el club y Ancelotti dijeron que nada cambiaría en mi estatus, firmé. Acabo de hablar con Ancelotti, quería hablar conmigo. Tenemos una muy buena relación. Estoy completamente tranquilo, consciente de que tengo que seguir trabajando y de que tenemos mucha competencia en el mediocampo. Estos jóvenes son jugadores de primer nivel”.

Evidentemente, cuando habla Modric, toca callar y escuchar. Aceptar la realidad sin hacer tanto ruido es cosa de campeones, y él es uno de ellos. Mientras tanto, Luka podría ser titular para Croacia ante Letonia este miércoles, cuando las dos selecciones se enfrenten por las Eliminatorias camino de la Eurocopa de Alemania 2024.