Solskjaer: "Messi es uno de los mejores de la historia, pero no es imparable"

Es muy bueno, pero no es imparable. Al menos, eso es lo que opina Ole Gunnar Solskjaer, técnico del , sobre Lionel Messi. Además, el técnico de los "diablos rojos" habló de las opciones de su equipo en la eliminatoria de cuartos de final de la , contra el . El noruego está convencido de que los suyos podrán clasificarse para las semis a costa del equipo de Ernesto Valverde.

Además de reconocer que todavía tiene esperanza de que puedan jugar Matic y Ander Herrera, el entrenador de los de Old Trafford comentó que este es un choque vital: "Cuando te enfrentas al Barcelona, con la historia, el nivel de sus jugadores... sabemos que debemos hacer un partido a nuestro mejor nivel. Los jugadores creen y los aficionados también creen que podemos sacar adelante esta eliminatoria".

Cuestionado sobre la figura de Messi, fue tajante. No habrá un plan específico contra Lionel: "¿Qué clase de plan puedes hacer para frenar a uno de los mejores del mundo? Ya hemos jugado contra Cristiano, Mbappé, Hazard... ya veremos cómo lo gestionamos mañana". Y cuando le cuestionaron sobre si Messi es incontrolable, contestó: "Eso deberías preguntárselo a Smalling. Es un jugador fantástico, uno de los mejores de historia, una de las mejores individualidades que he visto. Pese a todo, no es imposible de parar. Esto no es un Messi contra el Manchester United, sino un partido entre el Manchester United y el Barcelona".

Por último, preguntado sobre el futuro de Paul Pogba y los rumpores que le colocan en el , Soljskaer comentó: "Está pensando en el partido de mañana. Es jugador del Manchester United. Contra el no vivió su mejor partido, así que está totalmente concentrado en este partido", sentenció.