Soldano y el Superclásico de 8: "Me perjudicó, pero cómo iba a decir que no"

El delantero de Boca recordó cuál fue su reacción cuando Alfaro le comunicó que iba a jugar como mediocampista en la ida de la semifinal contra River.

El paso de Gustavo Alfaro por Boca quedará para siempre asociado a la eliminación frente a River en las semifinales de la 2019. Y hay una situación puntual en aquella serie que para muchos hinchas significó el divorcio definitivo con la propuesta del entrenador: la decisión de utilizar a Franco Soldano, un centrodelantero, como mediocampista por la banda, una posición en la que no había jugado nunca en su carrera. Ya sin el DT en el club, el cordobés reveló detalles de aquella determinación y cómo fue su reacción cuando se la comunicaron.

"Vos jugás de delantero, sos hincha y te dicen que vas a jugar el clásico en la Copa Libertadores de lateral izquierdo: ¿Vas a decir que no? No, vas a morir por jugar y hacerlo de la mejor manera", explicó el atacante en conferencia de prensa. En ese sentido, reconoció: "Puede ser que me haya perjudicado, pero uno como jugador no puede decir que no. Era un clásico, en la Copa Libertadores...".

De todos modos, Soldano dejó en claro que se fue conforme con su actuación en aquella derrota 2-0 en el Monumental: "Cometí errores propios del desconocimiento de la posición, pero el sacrificio y las ganas no se pueden negociar. Yo cumplí lo que me habían pedido, nada más".