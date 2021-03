Sobre el "Patético de Madrid" y los debates

Partido a partido, final a final. La semana en la que el nacional-madridismo mediático ha escarbado en la infancia de Hernández Hernández y está a punto de publicar un reportaje en el que, exclusiva, destapará que el canario devolvía las cintas al videoclub sin rebobinar, el Atleti tiene que hacer lo suyo. Ganar. Mientras las terminales merengues dicen que el Madrid no tiene quién le escriba (sic) y que Butragueño nunca habla de árbitros ('caramba', 'caray'), el personal madridista se ha enfadado mucho esta semana. Tanto, que seha echado al monte de las redes sociales y ha hecho TT aquello de 'Patético de Madrid'. Sorpresón: los que miden su felicidad y la del prójimo en Champions, diciendo que el Atleti llora y que está acomplejado. Curioso. Buscaban rival digno para derbi decente y ahora que lo tienen, se quejan de los áritros olvidando la pancarta que pojnían en su estadio: “¿Desigualdad arbitral? La buscan los que sólo saben llorar”.Es lo que hay. Como la verdad no es triste, pero no tiene remedio, volvamos al Atleti. Tiene que hacer lo suyo y olvidarse de pamemas, pamplinas y debates de todo a cien. Y lo suyo es ganar.

Su botín ahora es efírmero: tres sobre el Barça, cinco sobre el Madrid. Y en caso de victoria, será seis sobre culés y ocho sobre madridistas. Pero antes de hacer las cuentas de la lechera - que nada tienen que ver con las de la 'central lechera'-, el Atleti tiene que ganar para entrar más cómodo en la 'zona Aragonés'. Ya saben, los campeonatos se ganan en los últimos diez partidos, como sostenía Don Luis.Y para que eso pase, el Atleti tendrá que redoblar la fuerza de sus convicciones. Enfrente tendrá un rival de cuidado, el Athletic Club. Un equipo de autor con 'coypirght' Marcelino García Toral, que se ha metido en dos finales de Copa y sueña el 'triplete'. Y llega con Don Raúl García Escudero, ese póster en la habitación. En definitiva: El Atleti debe estar preparado porque el partido puede ser como masticar tornillos, pero para ganar esta Liga, estos tres puntos son clave. Sin excusas, sin reservas, sin ambages y sin debates.

Sí, sin debates. Hoy el Atleti debe cerrar dos. El primero, el de saber ganar los partidos con presión. El segundo, el de João Félix. Al grano: Simeone es la autoridad moral, se ha ganado el derecho a decidir y tiene claro su mensaje: sin voluntad, el talento no alcanza. Y ahí es donde muere cualquier debate.João Félix es, de largo, el jugador con más calidad de la plantilla: es único, diferente, especial y maravilloso. Hay que darle minutos y confianza para que brille. Y de eso se tiene que ocupar Simeone. Y el Peter Pan de Viseu se tiene que ocupar de dejar de ser un futbolista de jugadas y ser un futbolista que decida partidos. En alguien que, si hay una piedra en el camino, sea capaz de superar el obstáculo y tenga personalidad para tirar la puerta abajo. Nadie pide carreritas al pedo, ni gestos tribuneros. Lo que se pide es personalidad. Simeone manda. Si juegas, dale todo lo que tengas al equipo. Y si no juegas, tienes que esforzarte el doble, tengas el talento que tengas, para tener minutos. Si João Félix quiere triunfar en el Atleti, tiene que demostrarle a Simeone que se muere por jugar. Si lo hace, Simeone le abrirá las puertas del equipo. Y si alguien duda, que piense en Diego Costa, en Antoine Griezmann o en Marcos Llorente. El trabajo siempre paga. Dale,

Rubén Uría