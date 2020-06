Sneijder eligió al sucesor de Messi en Barcelona: "Cuando no esté Leo, el líder será De Jong"

El holandés llenó de elogios a su compatriota y se metió en el futuro de Lautaro Martínez: "Que se quede en Inter y después vaya a Real Madrid".

Algún día ocurrirá que Lionel Messi no jugará más para el . Pero aunque ni el más pesimista de los culés quiere pensar en ese momento, en el club saben que cuando Leo decida dejar de vestir de blaugrana (sea porque se retira o para jugar en otro lado) alguien deberá heredar su rol dentro del campo de juego. Y si bien no son pocos los que depositan esa ilusión sobre las espaldas de Ansu Fati, Wesley Sneijder cree que el futuro líder del Barça será su compatriota Frenkie De Jong.

"Cuando Messi termine con el fútbol, Frenkie se convertirá aún más en un líder. Hizo muy bien al escoger el Barcelona, es un club que se adapta muy bien a su juego", consideró el exmediocampista, de 36 años, en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

En el mismo sentido, Sneijder comparó la elección del mediocentro con la de su excompañero Matthijs De Ligt, que prefirió sumarse a antes que recalar en : "De Ligt eligió de manera diferente, pero Frenkie tomó una decisión perfecta para su vida. Creo que su elección fue mirando hacia el futuro".

Por otra parte, el ex Inter y también opinó sobre la posible transferencia de Lautaro Martínez a Barcelona y se sumó a la larga lista de personalidades que aconsejaron públicamente al argentino sobre qué hacer con su futuro: "A mí no me gusta el Barcelona, yo jugué para Real Madrid. Ganar en Inter es una sensación única, yo lo hice y deseo que él lo consiga antes de irse. Es un futbolista fuerte física y mentalmente, le recomiendo que trate de jugar en Real Madrid, pero sólo después de quedarse muchos años en Inter".