Sin castigo para Ancelotti por decir que el árbitro se "inventó" un penalti

El juez instructor del caso quiere que el expediente sea sobreseído, según "Marca"

No habrá sanción de cuatro partidos para Carlo Ancelotti tras decir que el árbitro se había "inventado" un penalti contra el Real Madrid en el partido ante el Girona. Según el diario "Marca", el juez instructor del denominado 'caso Ancelotti' va a proponer al Comité de Competición el sobreseimiento del expediente, por lo que no habrá sanción alguna para el entrenador, pese a que se exponía a una sanción entre 4 y 12 partidos, siempre y cuando se estimase que había puesto en duda la honradez y profesionalidad de un miembro del estamento arbitral.

El departamento de Integridad de la Federación decidió trasladar esas declaraciones y abrir expediente en Competición. Ahora, según "Marca", el juez instructor pedirá sobreseer ese expediente y no castigar al entrenador italiano.

Las palabras de Ancelotti que no tendrán castigo

El penalti señalado por mano a Marco Asensio durante el Real Madrid-Girona trajo cola. Carlo Ancelotti se mostró muy enfadado en la rueda de prensa tras el empate ante el Girona y explicó que el árbitro Melero López se había "inventado" el penalti. "No me gusta hablar de esto, pero hoy sí lo voy a hacer. La primera situación es bastante clara, no es penalti porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio y me dice que le ha dado en el pecho. Es verdad que la mano izquierda está en una posición un poco rara. Si toca el balón con la mano podría haber una duda, pero simplemente no da el balón con la mano. Se lo han inventando", aseguró Ancelotti.

Integridad trasladó las palabras de Ancelotti a Competición

Esas declaraciones fueron tenidas en cuenta y denunciadas por el Comité Técnico de Árbitros, siendo después cosa del Comité de Integridad de la RFEF, que trasladó esas declaraciones al Comité de Competición, para que las analicase y actuase como estimase oportuno.

El precedente de José Luis Gayà

Cabe recordar que la pasada temporada, José Luis Gayà, jugador del Valencia CF, fue sancionado hasta con cuatro partidos por un caso similar, cuando criticó el arbitraje durante un Osasuna-Valencia en el que comentó que "no han querido ver el penalti". Gayà fue castigado con cuatro partidos sin jugar. Todo parece apuntar que Carlo Ancelotti no será sancionado como el jugador del Valencia.

Desde finales de 2020, se endurecieron las normas y castigos para los protagonistas que pongan en duda la imparcialidad y honestidad de los árbitros, entrando en vigor el artículo 100 bis del Reglamento del código disciplinario de la RFEF, relativo al menosprecio a los árbitros por parte de jugadores, entrenadores y/o directivos. Si se producen declaraciones donde se cuestione la imparcialidad del colectivo arbitral, se impondrá un castigo mínimo al jugador que los realice de cuatro encuentros que podrá llegar hasta doce en funcion de la gravedad de los mismos. Además acarrearía una multa económica comprendida entre los 601 y 3.005 euros.