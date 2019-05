Simeone: "Me siento entrenador de equipo, hoy no me veo para dirigir a Argentina"

"¿El Barcelona? tuvo un sólo partido malo, hubo futbolistas que no respondieron y eso en Champions no puede pasar"

Diego Pablo Simeone, entrenador del , concedió una entrevista a Fox Sports en , donde el técnico rojiblanco habló, entre otras muchas cosas, de la situación de la selección argentina, de la futura que está por venir y por supuesto, de la figura de Lionel Messi. Además, también comentó la eliminación del en Champions, a manos del .

El ex jugador argentino Oscar Ruggeri le consultó a Simeone sobre si estaba preparado para la "albiceleste". El Cholo contestó: "Me siento un entrenador de equipo. Mi viejo tiene setenta y pico de años, empieza a estar grande, y obviamente me pregunta. Y yo le digo: 'Simeone la verdad que todavía no lo veo, veo la necesidad de entrenar, de mejorar a un futbolista todos los días, de ir al entrenamiento de cada día', dijo.

Sobre si algún día llegará a dirigir a Argentina, explicó "aparece la Copa América, las eliminatorias, aparece el Mundial estas mirando el televisor y te querés matar. Pero la realidad que lo que siento y pienso con mi cabeza es que todavía estoy en este momento que lo siento muy bien y que ojalá que se dé más adelante. Porque ojalá esté preparado más adelante y me quieran, pero hoy no lo veo", expresór

Por otra parte, acerca de la situación de la selección de Argentina, Simeone confesó: "hoy la selección está en un tiempo de transición importante. Fue un ciclo que le dio mucho a Argentina, ganar no es fácil. Esta Copa América que viene tiene que confirmar el crecimiento para adelante"

Y por último, habló de la situación de Messi en Argentina y la eliminación del Barcelona contra el Liverpool: "Messi sufre la selección porque es el que expresa lo que siente. Lo sufrimos todos los días acá, todos los futbolistas necesitan un gran equipo, que uno no corra se puede compensar, si tres no corren, perdés el partido. En el Barcelona tuvo un solo partido malo. Le tocó una noche inesperada y perdés. Hubo futbolistas que en el 3-0 no pudieron responder y en la Champions eso no puede pasar", mafiestó el Cholo.