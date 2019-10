Simeone y Madrid, dos demonios para el Athletic

El Cholo y la capital española se le niegan a un conjunto bilbaíno que quiere pescar en río revuelto.

El vuelve a jugar en el Metropolitano por tercer partido en apenas una semana. Eso debería ser un plus para los colchoneros, pero lo cierto es que han visto cómo la afición del Metropolitano se dividía ante Valencia y Bayer Leverkusen por lo que una victoria sin sufrimiento se antoja vital.

Sigue en directo el Atlético de Madrid - Athletic AQUÍ

Enfrente llega un rival propicio para sumar tres puntos y poder dormir como líderes de LaLiga dado el aplazamiento del Clásico y que el , sorprendente tercer clasificados, juega al día siguiente.

El artículo sigue a continuación

Desde la llegada de Simeone el Atlético de Madrid no ha perdido ninguno de sus ocho duelos en casa ante el Athletic en Liga. Es por ello que el Cholo se ha convertido en el particular demonio bilbaíno que no asalta el feudo colchonero con el argentino al mando.

Además Simeone tiene a los vascos en su víctima preferida ya que de los 18 enfrentamientos ha salido victorioso en 14 (dos empates y dos derrotas). Solo el comparte ese ‘honor’ con los de Garitano.

Pero no solo al Athletic se le da especialmente mal el Calderón/Metropolitano, sino que además no suele salir contento de sus visitas a la capital de . Solo han ganado uno de los últimos 15 encuentros disputados en Madrid (seis empates y ocho derrotas).