Simeone: "¿Trippier? Dependerá de él. Si sale, buscaremos soluciones"

Diego Pablo Simeone compareció este sábado en rueda de prensa en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano en una comparecencia en la que aclaró que ha dado negativo en COVID, que Giménez regresará este domingo y que el futuro de Trippier dependerá del inglés.

La salud y la mala racha de resultados. "Me siento perfecto. No tengo absolutamente nada. Ayer el club me mandó hacer un nuevo test en otro laboratorio que no es el de LaLiga y dí negativo y me he vuelto a hacer un test con LaLiga y estamos a la espera del resultado. ¿Los últimos resultados? Nos están lastimando muchísimo algunos errores concretos, el equipo viene siendo perjudicado demasiado por lo que viene mostrando en los últimos partidos. Contra Mallorca, Sevilla y Granada el equipo generó como para obtener otro resultado. Al equipo le veo bien, he seguido los entrenamientos por zoom y les veo bien: con mucho entusiamos, ilusión y ganas de empezar el año con mucha energía".

Giménez. "Es un jugador muy importante, lo sabemos desde siempre, lo ha demostrado con su juego, sus partidos y con sus años en el club. Seguramente mañana va a empezar el partido porque ya está bien. Ahora tiene que coger ritmo que seguro que es lo que quiere tras este parón largo que tuvo".

Trippier. "Siempre hemos convivido con estas situaciones. Jugadores importantes y muy buenos siempre han tenido posibilidad de salir, dependerá de lo que el futbolista quiere y nosotros en consecuencia intentaremos seguir lo que suceda. Nosotros los entrenadores no podemos hacer demasiado. En consecuencia de lo que suceda buscaremos soluciones, como siempre".

El objetivo del Atlético de Madrid en LaLiga. "Nuestro objetivo siempre es el mismo: mantener la competitividad, enfocarnos en el partido a partido y afrontar cada partido como una final. A partir de ahí, los objetivos nos los marcarán los resultados".