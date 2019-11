Simeone supera con el Atleti la plusmarca histórica de Cruyff con el Barça

El Cholo suma 186 victorias con el Atleti por las 179 que logró el genial holandés con el Barça

Tenía que ganar y el ganó. Sin embargo, después de varios partidos siendo bastante criticado, la victoria aporta luz y taquígrafos a la magnitud de Diego Pablo Simeone como entrenador del conjunto rojiblanco. Tras doblegar al RCD en el Wanda Metropolitano, el argentino alcanza ya los 301 partidos como técnico colchonero, con un balance de 186 victorias. Es decir, que supera la plusmarca de un auténtico mito de los banquillos, como Johan Cruyff, que dirigó al FC en 300 partidos, con un balance de 179 triunfos.

Un dato tremendo, porque el Cholo ha conseguido superar los números de un maestro como Cruyff, logrando con el Atlético de Madrid 186 triunfos, más que el propio Cruyff con un equipo de la dimensión del Barça. El técnico que ha dirigido en más ocasiones a un mismo equipo es Miguel Muñoz, con 424 partidos al frente del . Otra leyenda, Luis Aragonés, es el segundo clasificado con 407 choques dirigido y el galés John Benjamin Toshack es el tercero, con un total de 322 encuentros. Simeone ya está en 301 partidos, ha batido a Johan Cruyff y seguramente, acabe este curso rebasando la marca de Toshack, al que tiene a sólo una distancia de 21 encuentros.

Simeone reinventa el Atleti

Entrevistado por Goal el pasado mes de abril, Simeone, que ahora suma 301 partidos como técnico rojiblanco, recordaba el momento en que llegó al club así: "Estaba conectado siempre al Atlético de Madrid. Veíamos los partidos en . Y recuerdo que iba relatando en cada partido lo que nos podía pasar…Si jugamos de visitante pasará esto, cuando juguemos de local pasará esto, ojo que cuando falten diez minutos al equipo le puede pasar lo otro.. Estaba conectado. Al final, conocía el Calderón, conocía la gente, conocía el equipo, le veía jugar.. Cuando me llamó Gil Marín y me dijo que me necesitaban. Cuando me dijo esa palabra “necesitaban”, me llenó de ilusión y sabía que todo en el Atleti saldría bien. Estaba seguro".