Simeone y la marcha de Diego Costa del Atlético de Madrid: "Queremos ayudarle en su salida, pero que no nos perjudique"

Simeone explicó la salida de Diego Costa del Atlético agradeciéndole haber dado el corazón al equipo y explicando la necesidad que tenía de salir

Diego Simeone compareció en rueda de prensa donde las preguntas estuvieron centradas en la salida de Diego Costa.

Al ser preguntado si está Dolido por su salida respondió que" el club ha sacado un comunicado para contar la situación de Costa, contarles de que lo que hemos conversado con él y en su necesidad de sus temas personales el club poder ayudarle sin que perjudique al club, eso genera tranquilidad. Saben lo que queremos a Diego, tenemos un montón de tiempo pasado juntos de la mejor manera y nos dimos mucho".

El Cholo añadió que "Costa tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos, está fuerte y sé que donde vaya hará las cosas bien". Afirma que "quiero agradecerle, como a cualquiera que nos ha dado el corazón, y Diego nos ha dado todo desde lo deportivo y lo humano. Esperar que encuentre el mejor camino y poder abrazarlo. Lo más lindo que queda a lo largo del camino es poder saludarnos y tener buenos recuerdos".

¿Cláusula para que no se vaya a un rival directo?

Sobre si el club había puesto una cláusula para que no se vaya a otro equipo, rival del Atlético, Simeone afirmó que "los temas personales no lo voy a explicar aquí. Nosotros queremos ayudar a Diego en su salida y no nos queremos perjudicar en lo que atañe a nuestra competitividad. En la firma de su salida la gente que trabaja en el club habrá puesto equilibro en ello".

: Sustituto de Diego Costa, Marcos Alonso...

Preguntado por el posible sustituto de Diego Costa en la plantilla explicó que "paralelamente la dirección deportiva siempre trabaja ante cualquier situación que puede suceder. El club me contará lo que piensa. Si es que vienen o no a ocupar el lugar que Costa deja vacío".

Respecto a la posible llegada de Marcos Alonso señaló que "no hablo de lo que se opine desde fuera, pienso en el partido ante el "

La renovación de Simeone: "Buscaremos lo mejor para el bien de todos"

Preguntado sobre la posible renovación de Simeone, explicó que "me conocen, estoy feliz en el lugar donde estoy y miro hacia atrás para ver todo lo que pudimos trabajar en el club y en su crecimiento que tuvimos todos. Obviamente el desafío continuo lo tengo cada día, partido a partido. Veremos más adelante y buscaremos lo mejor para el bien de todos.

“Me parece injusta la sanción a Trippier”

Sobre la sanción impuesta a Trippier de 10 semanas, Simeone explicó que “son las circunstancias que toca vivir. Me parece injusto desde mi visión. Ojalá se pueda revisar de por qué el perjuicio al Atlético cuando no tiene nada que ver y esperar que se pueda revisar y valorar. El beneficio no encuentra bien posicionado al y sí a la Federación Inglesa. Ojalá que con criterio se entienda que el beneficio que se da a uno se le quita a otro”.

Vrsaljko, ¿está para jugar?

Preguntado por Vrsaljko Los futbolistas hasta que no entran en juego y echan a rodar sienten vértigo, la única manera es jugar. Está entrenando bien. También tenemos a Ricard que tiene capacidad ofensiva y alguna otra situación que pensamos que puede ser alternativa a esta injusticia con Trippier".

Afirmó que "el fútbol está 24 horas despiertos, y ante la situación de Diego lo que quería y que el club no saliese perjudicado el equipo debe estar enfocado en el partido frente al Getafe. Lo de Trippier nos duele porque nos sentimos perjudicados y a pensar en el juego".