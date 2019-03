Simeone: "Si la afición tiene que enfadarse con alguien, que sea conmigo"

Una de las ruedas de prensa más interesantes que se le han escuchado a Simeone

Puso la cara para que se la partieran. Así, sin anestesia. Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en conferencia de prensa después del KO europeo ante la Juventus y en la previa del desisivo partido ante el Athletic en Liga, donde una derrota colchonera dejaría el título en bandeja para el . Simeone habló de la actualidad rojiblanca y se puso el primero en cuanto a la responsabilidad por la derrota ante la : Si la afición tiene que enfadarse con alquien, según el Cholo, es con él.

Sobre las fuertes críticas recibidas, comentó: “Yo estoy jodido. Cuando recibes una derrota así, hay que pasar un tiempo de duelo..Ahora ya pienso en trabajar. El club ha crecido muchísimo en estos últimos años. Es normal que cuando las cosas no salen bien, haya críticas. Al crecer la ilusión, cuando las cosas no salen bien, está claro que hay críticas. Tenemos que sostenerlas” dijo.

Acerca del incidente revelado por "As" entre Savic y el Profe Ortega tras el partido ante el , comentó: “Es normal que tras la derrota haya quien busca desestebilizar y buscar estas cosas. Las cosas de familia quedan en la familia”, para luego añadir "que salgan o entren cosas. Esto es un mundo. Las redes sociales, mi tía, mi abuela, hay que ver cómo empezó la primera charla y como acabó. El Profe Ortega es el mejor, sin ninguna duda, es el mejor. Tiene errores como tenemos todos, está claro, pero es el mejor”

Después añadió: "Estas cosas se solucionan en casa y si no se puede, no se resolverá. Tras la final de la tres jugadores no se hablaban conmigo y nadie se enteró”

Ante el partido del Athletic, declaró: “Venimos de un golpe duro y el partido de San Mamés será duro y difícil. Ojalá que podamos resolver el partido y llevarlo donde queremos. Al Athletic le veo muy bien y con sus señas de identidad de toda la historia. Queremos hacer un partido importante"

El Cholo no quiso pasar por alto el dolor del vestuario y el club tras el KO en Champions: “Es normal que estemos dolidos. Si no te duele, sería muy feo. Obviamente estamos amargados por lo que pasó, pero esto es un juego. Estamos aún en una Liga donde tenemos que estar insertados entre las dos potencias que son el Barcelona y el Madrid. No olvidemos eso”

Preguntado sobre qué mensaje le enviaría a la afición del Atleti, Simeone fue contundente: “A la afición sólo agradecerle desde el primer día que llegué como jugador hasta el día de hoy. Las críticas tienen que estar, obvio. Soy el primer responsable. Si la afición se la tiene que agarrar (enfadar) con alguien, es conmigo”.