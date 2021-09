Simeone: "Se me juzgaba desde el primer día y se me juzgará ahora"

El preparador argentino habló del rival, de Antoine Griezmann y de la plantilla que tiene este año

Diego Pablo Simeone compareció en sala de prensa en la previa del duelo de Champions League ante el Oporto. El preparador argentino habló del rival, de Antoine Griezmann, de la plantilla que tiene este año y también de cómo se le juzgará por los resultados con este plantel.

Cuánto tardaba en hacer el once antes y cuánto tarda ahora. "No he variado mucho en la forma. Siempre me he tomado mi tiempo, resolviendo y en la previa lo decido. Siempre hago todo de la misma manera".

El rival, el Oporto. "Primero veré a un amigo, Conceiçao, que lo está haciendo muy bien. Coincidimos en el Lazio de compañeros y le está dando juego y personalidad en todos estos años al mando. No me espero otra cosa que lo que he visto en su liga y en Europa. Presión, agresividad, mucha velocidad en su juego, saben dónde pueden hacer daño…"

La adaptación de Griezmann. "Más allá de desajustes, ante el Espanyol hubo imprecisión, poca agresividad, intensidad, pero no sólo en un futbolista, sino en el global. Por eso el primer tiempo no fue lo que buscábamos. Queremos que Griezmann sea lo que siempre fue, un jugador importantísimo, con jerarquía, con talento y con gol, y seguramente se verá".

¿Tiene flor (suerte) el Atleti? "Los partidos duran hasta que el árbitro pite el final. Y puede pasar cualquier cosa, en el minuto 99 y en el minuto 4".

Cómo se juzgará a Simneone con esta plantilla. "Se me juzgaba desde el primer día que llegué y se me juzgará ahora. No tengo compromiso con nadie, quiero que el equipo gane y haré lo que crea mejor para que el equipo vaya bien".