Simeone sale a defender a Valverde: “Es un grandísimo entrenador que lo ha demostrado desde hace varios años”

El argentino se mostró además confiado en la previa de la final de la Supercopa de España entre el Atlético y el Real Madrid.

En el medio de tantos golpes, Ernesto Valverde tiene quien lo defienda. Se trata de Diego Simeone, ni más ni menos, quien, en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de , salió a apoyar al DT del : "Tengo mucho respeto a todas las opiniones, pero Valverde es un grandísimo entrenador, lo ha demostrado desde hace varios años".

El técnico del , de cara al partido frente al , repasó además otros temas de actualidad.

La valoración de su figura: "Esto es como la vida, somos mejores con los años por las experiencias acumuladas. Me considero haber crecido en la vida y en lo deportivo, no hay una relación separada. La experiencia sirve".

La valoración del equipo: "Seguimos en el mismo lugar de crecimiento, pendiente de que los jóvenes tomen experiencia y que los que llevan más tiempo les transmitan lo que es el Atlético. No tengo dudas de que rivales como el Madrid nos hacen mejores, nos sirve. Tenemos una linda oportunidad".

El entusiasmo: “Los chicos tienen ilusión y quieren mejorar. Ayer había cinco viendo el partido repetido y eso me ilusiona, me potencia. La energía mía son mis futbolistas. Cuando los veo bien a ellos, no le tengo miedo a nada".

El rival: "Al Madrid lo conocemos muy bien, es un equipo importante por la jerarquía de sus futbolistas y porque tiene a un entrenador ganador, que transmite que, cuando tiene que ganar, gana. Con las bajas que traen de Bale y Benzema, potenciaron a la segunda línea, tienen a Vinicius y Rodrigo en el banquillo. Tenemos que pensar dónde hacerles daño".