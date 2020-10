Simeone: "No hay otro camino que no sea el partido a partido"

El técnico rojiblanco habló en la previa del duelo ante el Bayern y fue muy claro sobre si el Atlético es favorito en la Champions.

Diego Pablo Simeone, entrenador del , pasó por rueda de prensa antes del encuentro ante el Bayern Münich y repasó la actualidad del equipo rojiblanco antes del duelo.

Análisis del equipo para el duelo ante el Bayern

"No nos detenemos a escuchar lo que puede venir de fuera. Estamos en el camino de seguir mejorando, ser regulares en el juego y ser sólidos en el juego e intentando llevar adonde creemos que le podemos hacer daño".

Los espacios, claves

“Todos los equipos necesitan espacios. Hay muy pocos que logran ser contundentes en pocos espacios, ya lo vimos en selecciones, en Liga continuamenteNos sentimos mejor cuando tenemos espacios hacia delante. La historia del club ha sido esta y gracias a Dios la podemos mantener en este último tiempo"

¿Es favorito el Atlético para ganar la Champions?

"La pregunta la entiendo. No nos alejamos del partido a partido, no consideramos cosa más importante de lo que pase mañana. Escuché a Flick contando lo mismo que yo, imagínate lo que dice el campeón de la Champions, bienvenido sea si lo digo yo"

Cómo defender al Bayern

"Es la tercera vez que nos enfrentamos al Bayern desde 2016. Pasaron 42 años para volvernos a enfrentarnos al mejor equipo del mundo. Se defiende con trabajo, responsabilidad y criterio para trabajar en equipo. Tendremos que estar lúcidos para resolver de la mejor manera".

¿Está en el grupo de favoritos?

"Vuelvo a responder lo de la primera pregunta. No escuchamos lo de fuera. Nosotros tenemos muy claro el objetivo que tenemos esta temporada. No hay otro camino que el partido a partido. Todo lo demás, es fantasía. Lo único que cuenta es el día a día".

Las bajas de Saúl o Giménez y si la Champions es su asignatura pendiente

"Mi asignatura pendiente es seguir mejorando al club y seguir mejorando en todo lo que nos proponemos jugar. Las bajas son importantes, pero imagino que mañana que los futbolistas entrarán con ilusión y eso es lo que me entusiasma para mañana"

Joao Felix y una nueva reválida para su compromiso

"Considero que en todos los partidos, lo puede demostrar. Mañana es un partido más, como el del sábado. No hay un partido para elegir eso. Joao lo viene haciendo sobre todo en esta última etapa. Todo lo que les comenté tras el partido de , no creo que se elija. Se trabaja, se transmite y sale naturalmente. No dudo de que lo hará".

Koke, prudente con el encuentro

Antes de que compareciera el técnico argentino, lo hizo el capitán rojiblanco, Koke. El mediocampista analizó lo que puede suponer el encuentro y habló de Lucas Hernández, quien vuelve a verse las caras con su exequipo. “Salimos a ganar, somos ambiciosos. Da igual el partido. Siempre vamos a ganar y es lo que vamos a intentar mañana aquí".

Insiste en el día a día

"No miramos más allá del día a día. Pensamos en mañana, primero en intentar pasar la fase de grupos e intentar sacar los 3 primeros puntos mañana. No podemos pensar en eso, solo podemos pensar en intentar ganar mañana, que es por lo que se nos mide".

El capitán, prudente con los encuentros

"Al final, son partidos diferentes estos de Champions. Se vive en el ambiente. Tenemos la capacidad para hacer daño al Bayern, con trabajo y siendo agresivos. Fue un precedente el del , es un partido diferente, pero intentaremos ganar el primero mañana".

Los jugadores, conscientes de los objetivos

"El Bayern siempre es uno de los grandes favoritos. El Atlético prefiero no decir cómo nos vemos. Nosotros sabemos cuales son nuestros objetivos, nos guiamos del día a día y nos valoraréis así".

El Atlético vuelve a medirse con Lucas Hernández

"Obviamente, le deseamos lo mejor. Ha salido de la casa, aquí fue campeón del mundo con , desearle todo lo mejor. Se le echa de menos, porque es una gran persona, pero los que han venido están cumpliendo para tapar el hueco que dejó. Esto pasa en el fútbol, vas cubriendo esas bajas en le grupo, y el grupo sigue creciendo".