Simeone: "No estamos para ser campeones, estamos cambiando la historia del club"

El técnico del Atlético repasa su tiempo como entrenador en el diario La Nación

Diego Simeone está de vacaciones, pero su mente no para de pensar en fútbol. Y, para no perder el hilo del todo, también hablar de vez en cuando de su pasión. Esta vez, analiza todo en el diario La Nación de . Mientras su equipo se reconstruye, él mira desde lejos. Es un ídolo en el Atlético, no solo por los títulos, sino por lo que ha cambiado el club con él. Es consciente de ello.

"Me costó muchísimo posicionarme en un club al que le estamos cambiando la historia en estos siete años y medio que llevamos, porque eso parece que nadie lo ve. Pero nosotros no estamos solo para salir campeón, nosotros le estamos cambiando la historia a un club, que es mucho más importante. Y se los digo a los que se detienen en si salimos campeones una o dos veces", explica el Cholo, en una especie de definición de lo que es para él el Atlético.

Sin olvidar, claro, que su tiempo ha sido de más victorias que derrotas, pero siempre teniendo en cuenta el punto de partida: "Para cambiar la historia de un club tienes que ganar, eso lo tengo claro. Porque si no, no la cambias. En estos siete años y medio, ganamos siete títulos, y perdimos tres finales, dos de Champions, ¡¡de Cham-pions!!, y otra, una Supercopa de que perdimos contra , pero por un gol de visitante. Al Atlético de Madrid se lo está empezando a posicionar en esos lugares que ocupan el , el Inter, la ... Y en ese grupo de equipos, presupuestariamente, todavía ocupamos el puesto 15. Algunos cuentan otros números, no sé quién se los pasa".

Simeone ha sido acusado a veces de defensivo, en exceso metódico, pero él considera que su historial no responde al tópico, depende un poco de en qué momento de su carrera le mires, porque él es adaptable. En River, cuando tenía mejor presupuesto que el resto, tomó como referencia al ; en la final de la contra el Athletic, más ataque que Bielsa y en la final de contra el Madrid jugó con Costa, Falcao y Arda arriba, con Koke, Gabi y Tiago en el medio. "¿Vos me entendés, se pude decir que esos equipos son defensivos? Con Juanfrán de lateral, que fue criado como extremo, y Filipe del otro lado, que era el mejor en ese momento. Pero bueno..., ¿Qué puedo hacer?”, destacó.

"Luego llegamos a , un equipo más rocoso, por su esencia y por las características de los Raúl García, los ‘Cebolla’ Rodríguez, los Gabi, los Miranda, los Godín y potenciamos sus virtudes. Todos crecieron y fueron extraordinariamente importantes en el club. Hoy, desde el crecimiento económico del club, empezamos a mirar jugadores con otras características. Pero siempre es más fácil reducir todo a que Simeone es defensivo", relata.