Simeone no descarta a Luis Suárez para el Atlético vs. Salzburgo: "Veremos mañana si es titular o no"

Pese a entrenar en solitario, el uruguayo estará en la lista aunque es difícil que sea de la partida

Tras la derrota ante el Bayern Munich, el sabe que no puede volver a fallar en la si no quiere complicarse en exceso el acceso a los octavos de final. Y es por eso que el partido en casa ante el Salzburgo cobra una importancia capital. Y Simeone es el más consciente de ello.

El técnico rojiblanco compareció en sala de prensa junto a Savic en la previa del partido de este martes ante los austriacos y dejó claro que el Salzburgo no será tampoco un rival fácil: "Veo un equipo con muy buenos registros, que ya compitió muy bien el año pasado contra y . Es un equipo rápido, con salida asociativa buena y una identidad muy importante. Sus dos delanteros son muy rápidos y trabajan muy bien en tareas defensivas. Será importante sostener bien el ataque. Han jugado un 4-4-2 con los dos delanteros cerca de los centrales para recuperar y salir rápido. Será importante encontrar espacios mañana y ganar un partido que nos exigirá mucho sin duda".

Simeone no dejó claro si Luis Suárez podrá jugar o no, aunque confirmó que estará en la lista: "Luis Suárez irá en la lista de convocados. Con el doctor entendíamos que hoy era mejor hacer trabajo aparte del grupo. Según veamos mañana, empezará en el once o en el banquillo. Luis no me ha sorprendido nada. He encontrado al futbolista que escuché por teléfono en la primera charla cuando salió la posibilidad de estar con nostotros. Esa es la mayor virtud de un jugador como Luis, ojalá lo tengamos mucho y él nos ayude en lo que mejor sabe, el gol".

El técnico argentino volvió a defender a Joao Félix y reiteró que no hay problemas con el joven crack portugués: "Siempre habláis de lo mismo. Joao Félix desde que empezó la temporada ha hecho muy buenos partidos. En Munich jugó todo el partido teniendo muchas ocasiones, el otro día aportó lucidez. Es joven y tiene mucho más que mejorar pero ojalá lo tengamos en esta línea mucho tiempo. Buscamos siempre una situación para encontrarlo"

Savic solo piensa en el Salzburgo

Por su parte, Stefan Savic dejó claro que el equipo no piensa en calculadora y que la prioridad es ganar el partido de este martes en casa: "El otro día jugamos un buen partido, pero el Bayern con media ocasión te mete gol. Es muy temprano para los cálculos porque es la segunda jornada. Nosotros siempre pensamos en ganar el próximo partido. Ahora nos toca pensar en este partido en nuestro estadio y nada más".

Además, afirmó estar en su mejor momento y con unos compañeros que transmiten mucha seguridad: "Me siento muy bien, creo que estoy en mis mejores años. Las lesiones me respestan y tengo continuidad, creo que puedo seguir así. Los números hablan bien sobre nuestra defensa. Recibir solo un gol en la liga española es algo difícil, y me da rabia que lo recibimos cuando íbamos 5-0. Tenemos buena defensa y si nos pasan, tenemos al que creo que es el mejor portero del mundo.