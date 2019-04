Simeone: "La sanción a Diego Costa me parece exagerada y el club recurrirá"

El técnico del Atlético de Madrid dice estar "más que nunca" con el hispanobrasileño.

Exagerada. Así define Diego Pablo Simeone la sanción de ocho partidos impuesta a Diego Costa tras su expulsión el partido liguero contra el . "No pienso que nos traten diferencie. Solo que en este caso la sanción me parece exagerada, el club recurrirá para trabajar en consecuencia de lo que creemos, más allá de la redacción del acta, el audio y todo lo que cuenta".

Quiere cuidar de los suyos el 'Cholo', aunque la temporada del hispanobrasileño no haya sido, como él bien afirma, buena: "Los que son nuestros hay que cuidarlos y ahora en este momento estamos más que nunca con Costa. Su temporada no ha sido buena porque ha tenido muchas lesiones. No le acompañaron las situaciones. Ahora está para que el club lo defienda en consecuencia, trabajará para prepararse para la temporada que viene y ojalá haga una gran pretemporada y vuelva a estar bien".

Fue el ariete colchonero el que acaparó una rueda de prensa que también dejó lugar para los canteranos. Los mismos, en concreto Nehuén y Montero, que tendrán que dar un paso adelante ante el de Vigo en un equipo castigado por las lesiones y las sanciones. "Nehuén viene de estar con nosotros hace poco, con mucha información junta. Estamos analizando que juegue. Lo mejor que nos pasó esta pretemporada es que no había muchos profesionales en la gira y todos esos canteranos que llevamos son los que han hecho que en consecuencia de su trabajo hayan crecido. Nos ha tocado convivir y les dio experiencia, se demuestra en que están rayando a gran nivel", dice el técnico rojiblanco.