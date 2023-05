Simeone: "La profesión de entrenador es estresante, pero es como una droga"

El Cholo concedió una entrevista en "La Gazzetta dello Sport" donde habló del título napolitano, donde juega su hijo Gio

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid y padre de Giovanni Simeone, delantero del Napoli, concedió una entrevista a "La Gazzetta dello Sport", después de estar presente en los festejos del club napolitano, recientemente coronado campeón de la Serie A italiana. En el marco de esa entrevista, Simeone habló de su futuro como entrenador y comentó lo siguiente: "Tengo otro año de contrato con el Atlético de Madrid, veremos qué sucederá. Siempre hay estímulos porque en un club como este siempre cambias jugadores y debe ordenar la manera de estar en el campo. No sé cuántos años más entrenaré, tengo 53 años. Nuestra profesión es estresante. Pero necesito pocos días de vacaciones para sentir que quiero estar de nuevo en el campo. Es como una droga para nosotros", aseguró.

Sobre el cariño recibido a menudo en las calles de Italia, Simeone explicó que "a menudo me encuentro por la calle con hinchas de Lazio o Inter que me piden regresar. Seguro que me gustaría", dijo.

"Los argentinos y los napolitanos se parecen mucho. Gio es el argentino que ganó en Nápoles después de Maradona, es algo maravilloso"

Obviamente, tuvo palabras para hablar del título del Nápoles y de la experiencia de su hijo, Gio, que esta temporada ha brillado en la punta del ataque partenopeo: "Es cierto que los napolitanos y los argentinos se parecen mucho. Cuando Giovanni me dijo que existía la posibilidad de venir aquí, no necesité convencerlo. E inmediatamente después de llegar me dijo por teléfono "papá es hermoso, quiero ganar algo importante aquí". ¡Y lo consiguió! Cuando nos abrazamos el viernes le dije: ¿te das cuenta? Eres el argentino que ganó en Nápoles después de Maradona. Siempre permanecerás en los corazones de estas personas" comentó el Cholo.

Ahora el reto del Nápoles consiste en mantenerse en la cima. En opinión de Simeone, eso es lo realmente complicado para el cuadro partenopeo: "Ahora viene la parte difícil. Porque si te llamas Real Madrid, PSG o Bayern Múnich lo normal es que te confirmes ganando. En cambio en cuadros como mi Atlético o incluso el Nápoles se vuelve muy complicado", dijo.

Spalletti y De Laurentiis, en boca del Cholo

Sobre la figura de Luciano Spalletti, el Cholo tuvo elogios: “Él no necesita mis consejos. Napoli jugó un fútbol hermoso este año. Los seguí mucho y no solo porque Giovanni está ahí. Aprecié los movimientos y la forma de estar en el campo. Realmente estudié a Spalletti y es un gran entrenador". Sobre el presidente De Laurentiis, explicó: “Nos conocimos en el estadio. Persona muy amable y presidente con las ideas claras”.

¿Vender a Osimhen? Así lo ve Simeone

Respecto a la figura de Victor Osimhen, delantero centro cotizadísimo del Nápoles, sobre el que planean rumores de venta, Simeone comentó: “El nigeriano es muy fuerte. Hay pocos con sus características y creo que podría valer más de cien millones. No digo que haya que venderlo pero repito el razonamiento que hago para mi Atlético. Si un club económicamente poderoso viene a ti y te ofrece el doble de salario, para mantener a un jugador tienes que desangrarte y reventar tus cuentas. Mejor cambio. Mira el Nápoles Dejó ir a jugadores importantes y mirá lo que han hecho jugadores como Kvaratskhelia y Kim”, aseguró.