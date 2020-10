Simeone: "Hay un crecimiento en João Félix, es muy importante para nosotros"

João Félix y Llorente apuntan a pareja de ataque ante Osasuna y Vitolo también podría tener minutos

Diego Pablo Simeone repasó la actualidad del en la conferencia de prensa previa al duelo ante . Habló del duelo ante los rojillos, del estado de forma de Joao Félix y de la recuperación de Saúl Ñíguez, del que dijo que cree que estará disponible y recuperado de su lesión de cara al partido ante el Lokomotiv, en . Simeone piensa en dar descanso a Luis Suárez. João Félix y Llorente apuntan a pareja de ataque titular ante Osasuna. Vitolo también podría tener chance de jugar.

Preguntado sobre las imagenes de Saúl y Oblak en donde hablaban de la calidad enorme de Joao Félix, Simeone aseveró: "Es una opinión de Saúl, algo personal. Será bueno consultarlo con él. De João Félix he hablado muchas veces. Es un jugador muy importante para nosotros, está en un gran momento y ojalá pueda tener la regularidad para posicionarse para darnos cosas importantes".

Al ser cuestionado de nuevo por el mismo asunto, ahondó en la cuestión: "No hablo de las opiniones de mis jugadores ni de mis colegas. Cuando cada uno opina, es cada uno el que debe explicarlo. Soy muy respetuoso para todos. Hay un crecimiento, yo ya se lo dije el otro día.. Ante el hizo un gran partido, en lo mismo, en aún cansado lo hizo bien, en hizo dos partidos que me gustó, ante el acabó bien, ante el estuvo bien cuando entró y el otro día también...Yo no tengo problemas en responderles aquí a todas las preguntas que me hagan por Joao",dijo.

Al Cholo le preguntaron si se imaginaba a Messi en el Atlético de Madrid. Y contestó lo siguiente: “Creía que la pregunta también iba a ser sobre Joao (risas). Es muy bonito todo lo que decís, pero nosotros pensamos en el partido a partido, en los futbolistas que tenemos. Veo al equipo con entusiasmo, ilusión, ganas, gente que quiere seguir creciendo. Importan los hechos en el campo”.

Sobre Lucas Torreira explicó: “Ha jugado dos de los cuatro partidos de titular y dos entrando. Nos va a servir y dar mucho, tiene muchas ganas de insertarse dentro del equipo y está participando. Saber que no importa la cantidad de minutos que uno juega sino la calidad. Vamos a necesitar a todos porque el campeonato es largo”.

Acerca del estado de forma de Saúl, Simeone comentó "los médicos les tienen que informar mejor. No soy médico, soy entrenador. No está al 100%, nos imaginamos que para el partido de Rusia estará disponible. Le necesitamos y ojalá pueda volver lo más rápido posible", dijo.

Cuestionado sobre la defensa del Atleti y cómo recuperar la seguridad de antaño, Simeone explicó: "Podemos discutir porque es fútbol y se ve de diferente manera. Siempre es malo querer comparar. No nos sirve porque las circunstancias son diferentes. No hablo de situaciones individuales, sino de trabajo colectivo. Si el equipo hace un trabajo local conjunto es bueno. De igual manera que cuando un equipo produce muchas ocasiones de gol es porque hay un gran trabajo del equipo. No considero buenas las comparaciones. Tenemos que mejorar, seguro, porque siempre hemos tenido un bloque fuerte. Estamos teniendo mejora en otros registros. Es la famosa manta corta. Larga por acá, corta por allá, y necesitamos equilibrarnos".

Acerca de no tener la presión de ser líderes, Simeone dijo: "Según como lo quieres ver, si te toca perder o empatar los primeros partidos, estarías agobiado. Las cosas se han hecho bien en Liga hasta ahora, vamos a enfrentar a un rival complejo, duro y con seguridad en lo que hace en su juego y vamos a intentar hacerle daño".

El artículo sigue a continuación

Y sobre si Joao Félix debe tener más libertad en el campo, Simeone contestó:“No comprendo lo que es libertad, con darle la posibilidad de juegue en un sitio. Hasta el mejor jugador del mundo ocupa un lugar importante en el campo. No creo que la libertad sea jugar en cualquier sitio. Sí la situación que juegue donde sea más importante para el equipo. Messi juega del medio hacia la derecha y es importante para el equipo. Cuando Ronaldo juega del medio hacia la izquierda es fundamental para su equipo. Cuando Ibrahimovic juega dentro del área es importante para su equipo. Son importantes por lo que dan al equipo”.