Simeone, sobre la roja a Costa: "Muchos futbolistas del Barcelona hacen lo mismo y no les expulsan"

El entrenador del Atlético habló tras la derrota ante el Barcelona.

Diego Simeone, entrenador del , compareció este sábado después de la derrota de su equipo en el Camp Nou ante el , que dejó a los colchoneros 11 puntos por debajo de los catalanes en lo más alto de .

"En 11 partidos hemos recibido siete expulsiones. Algo debemos estar haciendo mal. Le pregunté al árbitro (Jesús Gil Manzano) si era tan grave lo que le había dicho (Diego Costa) para expulsarle en un partido tan importante. Me comentó lo que escuchó y Costa dice que no ha dicho eso. Me sorprende que muchas veces se dicen muchas cosas y no se expulsa. Hay que mediar en el equilibro emocional, más allá de que si Costa dijo algo tan grave en un partido tan importante, está bien expulsado. Pero, ¡oh casualidad! cuando vemos en la televisión que gesticulan, en la televisión no lo vemos", señaló el técnico argentino, en relación a la polémica arbitral que marcó el encuentro.

"Le pregunté al árbitro qué le había dicho Diego Costa porque, muchas veces, muchos futbolistas del Barça hacen lo mismo y no les expulsan", repitió. "Si el árbitro interpreta que hubo insulto, bien expulsado. Pero no siempre es igual, no siempre es igual. Echaron a Torres, echaron a Torres... un icono. Después de ahí nos pueden echar a todos", remató.

"El partido fue jugado en la dificultad. Con mucho esfuerzo, con mucha comunión hasta que Suárez rompe el partido. Con 10 fue mucho más difícil. Trabajaron enormemente bien el partido, felicito al Barcelona y esto nos servirá de cara al futuro", dijo más tarde en rueda de prensa. "Nosotros seguimos trabajando pensando en el para sumar la mayor cantidad de puntos para terminar bien LaLiga. La temporada no se ha acabado de ninguna manera. Lo valoro que ganamos la , que peleamos el segundo puesto... ¿y es negativo? Me encanta, me encanta. No se olviden dónde estamos".

"Queríamos no aislar a Costa y hacer un embudo en el medio con superioridad numérica. Luego el equipo se distribuyó mejor para alcanzarnos al objetivo que teníamos"