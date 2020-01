Simeone: "A mí dame el VAR siempre, antes no había mucha justicia"

El Cholo habló de la eliminatoria de Copa ante la Cultural Leonesa, pero no quiso hablar de Cavani

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en la previa ante el partido contra la . Acerca del futuro de Edinson Cavani, Simeone comentó lo siguiente: "Sólo me preocupa el partido de Vivimos del día a día, los que no están con nosotros, no importan ahora", dijo el técnico argentino. Repreguntado por el posible fichaje del uruguayo, Simeone volvió a insistir: "Mañana es un partido complicado como todos los de eliminatoria directa, es un campo donde la Cultural no pierde desde 2018. Tenemos que jugar bien y ganar. Es lo que cuenta".

Sobre los rumores de la posible petición del "Mono" Burgos de querer dirigir en solitario a otro equipo a final de temporada, Simeone explicó: "Con Germán son 25 años que nos conocemos, llevamos casi 10 años trabajando juntos y lo que tenga que decir él, o lo que necesite él, ya lo explicará el club", dijo

"La Copa es una competición importante, la afrontamos con la mayor ilusión. Mañana jugaremos contra un equipo que se hace fuerte en su casa, que de su categoría es de lo mejor y tenemos que estar atentos a su juego, en contragolpe y transiciones rápidas. Jugaremos con la intención de seguir adelante"

Sobre el nuevo formato de Copa, Simeone comentó "nos tenemos que adaptar a las decisiones que se toman. Es mucho más entretenida y difícil para todos esta Copa, tenemos que exigirnos ante la localía de otros equipos, ahora tenemos que ir ahí y resolverlo porque sólo pasa uno".

Acerca de la posición de portero y si jugará Oblak u Adán, Simeone explicó que "Jan sufre un golpe y no está cómodo del todo, no viajará Oblak y va a atajar Adán". Sobre Joao Félix, Simeone explicó: "Esta pregunta no me la esperaba. Pensar si jugar sería un palo, no lo valoraba...Un palo, al contrario. Juagr en el Atleti cualquier tipo de partido es una ilusión. Y al que le toque jugar tiene que desarrollar esa ilusión", comentó el argentino.

Simeone comentó, por último, sobre el VAR, que sólo estará presente en Copa del Rey a partir de octavos de final de la competición: "A mí dame el VAR, prefiero que el error del VAR se cometa, seguro que habrá errores, luego te dirán lo que quieran pero los errores se ven. Dame el VAR porque será una mejora para tener más justicia, antes no había mucha justicia", aseguró.