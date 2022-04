Simeone: "A la Supercopa conviene que vayan Barcelona y Madrid, no es difícil entenderlo"

Diego Simeone ha comparecido este martes en rueda de prensa en la víspera de medirse con su Atlético de Madrid al Granada en la jornada 33 de LaLiga pero su intervención ha estado marcada por su opinión sobre la filtración de los audios de Gerard Piqué y Luis Rubiales sobre cómo organizaron el nuevo formato de la Supercopa de España.

Partido contra el Granada: "Las características de los futbolistas las conocemos, tienen un juego vertical con jugadores como Suárez o Machís. Siempre han demostrado buen juego ofensivo. No puedo saber lo que hará Karanka como entrenador, pero sabemos su características ofensivas".

Karanka se estrena en el Granada: "Hay veces que el equipo rival juega de una manera y cambia contra nosotros y cambia como pasó con el Espanyol, estamos preparados por las características de los jugadores, debemos pensar en lo que tenemos que hacer nosotros mañana".

La polémica de la Supercopa: "Nos sentimos muy orgullosos de competir de esta manera, nos vemos reflejados en equipos como Villarreal, Betis, Real Sociedad, Sevilla... Creo que estamos en una misma bolsa. Lo que sale en las informaciones es que de cara a la Supercopa en Arabia, por lo que sale se favorece más la Federación si van Real Madrid y Barcelona, ante eso, lo tendrán que explicar ellos mejor para que estemos más tranquilos".

No cree que ayuden a Piqué: "No voy a entrar en esas situaciones porque Piqué es muy inteligente y tiene su empresa, son gestiones que no van en comunión. Lo que sí que creo es que queda claro que, salvo que se explique mejor, conviene que vayan Barcelona y Madrid, no es muy difícil entenderlo".

Bajas: "Tenemos la baja de Lemar y Joao más la de Herrera y José, que esperemos que vuelvan al grupo tras el partido más Felipe y Kondogbia si lo de Kondogbia no va adelante según lo que hemos pedido. Perdemos el crecimiento de Joao y Lemar es un jugador diferente, no viene en un buen momento la mejor, pero otros están esperando para jugar. Todos son importantes y terminan jugando todos. Ojalá podamos estar a la altura".

Los comentarios de Rubiales sobre el Atleti: "Nada que comentar a algo que todo el mundo escucha".

Carrasco: "No es desenganchado la palabra. Tras la expulsión de Oporto, lo venía haciendo bien, pero Lodi creció y en esta competencia le ganó la posición a Carrasco por una posición de juego, no por estar desligado del equipo.Ya ante el City en el final del partido lo hizo muy bien y luego respondió como es habitual en él. Cuando está a su nivel de decisión para atacar es muy importante para el equipo. Lo demostró la pasada temporada con un temporadón y ojalá que esta temporada lo siga intentando para cuando lo necesitemos".