Silvestre: "No veo a Umtiti en el Manchester United"

El exdefensa de los Diablos Rojos no cree que sea el tipo de jugador para los de Solskjaer.

Antes de entrar, dejen salir. Y el primero en la lista parece Samuel Umtitii. El Barceloma está abierto a vender al central francés, según informaciones de Goal, para dejar sitio ante una posible oferta por Matthijs de Ligt.

Vital en los esquemas blaugranas desde su llegada, el papel del zaguero campeón del mundo el pasado verano ha pasado a un segundo plano fruto de sus lesiones y su irregularidad. Lenglet le ha ganado la partida a la hora de acompañar a Piqué en el equipo de Valverde, de ahí que se plantee la posibilidad de una salida.

Pero, si bien los rumores apuntan al United, el que fuera defensor de los Diablos Rojos Mikael Silvestre no cree que encaje en el conjunto de Old Trafford: "No veo a Samuel Umtiti como jugador tipo del "

La llegada de Solskjaer, un impacto

También opina el francés sobre la marcha de José Mourinho, algo que se veía venir: "Era la única decisión que el club podía hacer. Todo el mundo sabía que esto iba a ocurrir. Su llegada ha causado un gran impacto en el equipo, 32 puntos de 39 en la Premier League y 14 victorias en 19 partidos es un gran registro. Paul Pogba puede ser el que lidere al equipo. Un equipo necesita a un par de líderes en el equipo":