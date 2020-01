Sigue la polémica: el Betis exige el audio de la conversación entre Prieto Iglesias y la sala VOR

El penalti no pitado por manos de Ángel, la pena máxima concedida al Getafe y la agresión de Ángel a Canales son las jugadas que reclaman los béticos.

El ha emitido este lunes un comunicado oficial en el que informa que ha solicitado al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol "el audio completo, sin cortes, de las conversaciones mantenidas entre el Sr. Prieto Iglesias y la sala VOR en las jugadas polémicas del partido CF-Real Betis".

Según el comunicado del Betis, las jugadas polémicas son las siguientes: "el penalti no señalado por manos de Ángel; el penalti señalado en contra del Real Betis; y la agresión de Ángel a Sergio Canales".

Además, el club andaluz informó que "esta petición quiere profundizar en la transparencia preconizada por los responsables de la RFEF en todas sus actuaciones, especialmente en la implantación de este sistema del VAR, hace ahora año y medio".

"El Club, asimismo, ha enviado al ente federativo una queja formal adjuntando un informe audiovisual con todos los errores arbitrales sufridos por nuestro equipo en la presente temporada, tal y como avanzó ayer el vicepresidente de la entidad", remata el comunicado.

EL PARTIDO DE LA POLÉMICA

Cabe recordar que el Getafe - Betis se convirtió en el partido con más polémica de la 21ª jornada de . Los azulones acabaron ganando por 1-0 con un penalti que transformó Ángel Rodríguez por manos de Álex Moreno dentro del área en el minuto 84. Antes, el conjunto verdiblanco pidió manos del propio Ángel en el minuto 77 dentro del área pero en este caso González Fuertes no recomendó a Prieto Iglesias que fuera a ver la imagen a la pantalla del VAR. Finalizado el encuentro, el club verdiblanco mostró su indignación en redes sociales con un mensaje contundente: ¿El VAR existe? #LaDobleVARademedir".

El club también respondía a LaLiga en un tuit que elogiaba la actuación de Ángel: "Gol y penalti no pitado. La verdad es que ha hecho un gran partido". Por su parte, el técnico del Betis, Rubi, se mostraba indignado con los errores del colegiado pero también se mostró molesto con otros errores del VAR que entiende que les ha perdjudicado esta misma temporada.

"El vestuario no puede estar más enfadado. Hay una mano de Ángel que no se revisa, no sabemos por qué. Su penalti llega en un córner que es falta a Édgar. Es un desastre, nos sentimos muy maltratados. ¿Robo? Llámalo como quieras. Cuando tienen que revisar una acción nuestra, el árbitro debe estar tomando un cortado y no lo miran. Sólo hay que revisar nuestras imágenes en toda LaLiga. Intento no quejarme nunca pero no he podido aguantarme", aseguraba.

El vicepresidente deportivo del Betis, José Miguel López Catalán, avisaba ya que el Betis se quejaría formalmente del arbitraje ante la RFEF: "Estamos indignados, llevamos toda la liga sufriendo estos errores y no hay derecho. El sistema no está funcionando, quiero quejarme desde aquí e informo que el Real Betis elevará una queja oficial a la Federación y a los árbitros. He pedido hablar con el árbitro antes de que se marche para que me explique porque una jugada sí y otra no. Es una vergüenza. Pido a Rubiales que se deje de otras cosas, que se centre en arreglar el VAR. Quiero decir a los béticos que hasta aquí llegó esto, que vamos a reclamar".

Por su parte, Ángel daba su versión de la jugada en la que el tocó el balón con la mano y aseguró que "no creo que el mío sea penalti. El balón viene de un rebote".