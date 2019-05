Sigue la "guerra fría" en torno a la Superliga y nadie está dispuesto a ceder

Este martes, reunión de la Asociación de Ligas Europeas en Madrid

Sigue la "guerra fría" entre los partidarios y detractores de la Superliga. La Asociación Europea de Clubes (ECA) que ha convocado a los grandes clubes de la Champions a una cumbre en Malta los días 5 y 6 de junio, en una reunión que va a servir para intentar contraprogramar el Congreso de la FIFA, donde se prevé que Gianni Infantino sera reelegido presidente de la FIFA en París. ¿Qué busca la ECA con este movimiento? Según informa el periodista Joaquín Maroto en el diario "As", el presidente de la ECA, Agnelli, va a proponer una Champions con ascensos y descensos, donde la clasificación de los equipos menos potentes se complicará por los hitos deportivos necesarios para competir. El proyecto cuenta con la "bendición" de la UEFA, que no quiere ser excluida de los posibles cambios.

Esa reunión de la ECA choca, de plano, con la reunión que la Asociación de Ligas Europeas ha convocado en Madrid este martes. El impulsor de esa cita es Javier Tebas, presidente de LaLiga, que ya ha manifestado en varias ocasiones su oposición frontal a ese futuro proyecto de la Superliga. Tebas lleva meses explicando que la ECA desea una Superliga elitista y exclusiva, cuya meta es que los equipos jueguen los fines de semana, algo que dañaría terriblemente la salud de las ligas nacionales y de los clubes menos ricos de Europa

Según "As", la carta de convocatoria de Agnelli, presidente de la ECA, proppone boicotear la reunión de la Asociación de Ligas Europeas, promovida por Javier Tebas. En la carta de Agnelli, según el periodista Joaquín Moroto, se hace una petición tremenda: “Pedimos a los clubes que no acudan a la reunión de Madrid”, dice textualmente. Está por ver qué pasa en las próximas horas, pero el ambiente se ha caldeado claramente y ahora más que nunca está por ver quién y cómo defiente los intereses de unos y otros. La ECA sigue empeñada en la Superliga. Y la Asociación de Ligas Europeas sigue sin ceder ante ese modelo. La UEFA, que se pone de perfil para no verse fuera de las competiciones, sigue jugando a dos bandas. Toda una "guerra fría". Está en juego el futuro del fútbol.