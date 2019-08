Sigue en vivo y online el Bologna - SPAL, el debut de Gary Medel en la Serie A 19/20

Gary Medel debuta como titular en el contra el , por la segunda jornada de la en su retorno al Calcio. El capitán de en la última irá como mediocentro (dorsal #5), en una zona que completan Soriano y Poli.

El Pitbull hizo pretemporada con tras la participación en el certamen continental y apenas pasó un día entre su presentación -con primer entrenamiento- y su debut en el Renato Dall'Ara.

EN VIVO

Alineaciones:

LINE-UP @MedelPitbull goes straight into the team #BolognaSpal #WeAreOne pic.twitter.com/VwgsOVmrPr