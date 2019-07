El 2019-2020 ya ha empezado y trabaja en la pretemporada que está llevando a cabo en para tratar de engranar a todas las caras nuevas que se han sumado al equipo.

Para ello está disputando amistosos en el marco de la International Champions Cup, donde debutó perdiendo por 3-1 ante el Bayern de Múnich y ahora le toca medirse al .

Este miércoles 24 de julio a la 1 de la madrugada, el Real Madrid se enfrenta a los Gunners y en Goal repasamos lo mejor del partido de los honbres de Zinedine Zidane:

Lacazette sets up Aubameyang with a beautiful back-heel flick 😮 pic.twitter.com/bTjpIvv40G

WHO ELSE BUT GARETH BALE pic.twitter.com/zaIDYeVMYR