España empata con China y pasa de ronda por primera vez en el Mundial femenino

El equipo de Jorge Vilda empató a cero y se aseguró la segunda plaza. Se enfrentará, probablemente, a Estados Unidos

está por primera vez en octavos de final de la Copa del Mundo. El equipo femenino empató a cero contra en un partido bastante aburrido, pero suficiente para lograr el objetivo, que no es otro que pasar de ronda, algo que nunca había ocurrido en la historia de nuestro fútbol. Es el segundo Mundial y el equipo avanza, aunque el empate en el marcador las empuja a jugar un cruce muy complicado en la segunda ronda.

Se especuló con la posibilidad de que España perdiese el partido, lo que las hubiese puesto en tercera posición y, probablemente, también en octavos con un cruce más sencillo al que se enfrentan ahora las jugadoras de Jorge Vilda. Pero no se hizo, desde el primer momento el equipo fue al ataque e intentó crear ocasiones para marcar y cerrar así el grupo con una victoria.

No llegó ese tanto, en buena medida por la gran actuación de la portera china. El partido fue más bien lento, con no muchas ocasiones y asumiendo que el resultado no era del todo mano para ninguna de las contendientes. China espera clasificarse, aunque hay opciones de que no se situe entre las mejores terceras y se quede fuera. España, segunda, muy probablemente se tendrá que enfrentar a , quizá el mejor equipo del campeonato. Una dificultad añadida en una experiencia general bastante positiva.