Sigue en vivo y en directo la presentación de Luka Jovic, fichaje del Real Madrid

El delantero se presenta este miércoles a las 13:30 en el Santiago Bernabéu con la camiseta blanca.

El presentó este miércoles 12 de junio a Luca Jovic como nuevo delantero del conjunto blanco. El atacante firmará su contrato antes de aparecer junto a Florentino Pérez en el palco del Santiago Bernabéu y hacer la tradicional presentación en el césped.

Estos son los pasos que seguirán esta mañana:

El acto comenzará a las 13 horas con el recibimiento al jugador en el Palco de Honor del Santiago Benabéu. En ese momento, Jovic pronunciará sus primeras palabras como nuevo delantero merengue y posará con su nueva camiseta. Además, Florentino Pérez dirigirá un discurso de bienvenida al jugador serbio y a su familia.

Posteriormente, Jovic bajará al vestuario que compartirá con sus nuevos compañeros y se vestirá por primera vez con la equipación del Real Madrid y saltará al césped del coliseo merengue por primera vez para salurdar a su nueva afición, dar unos toques de balón y regalar balones a los aficionados.

Una vez acabada el acto en el césped, Jovic atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa, probablemente en compañía del director de relaciones institucionales del club, Emilio Butragueño, y analizará más profudamente su fichaje por el conjunto madrileño.

Tras ser presentado, Jovic, que acaba de jugar dos partidos de clasificación para la con , volverá a la disciplina de su selección para disputar con la Sub-21 el Europeo que se celebra en entre el 16 y el 30 de junio y después podrá iniciar sus vacaciones antes comenzar la pretemporada a las órdenes de Zinedine Zidane.

En Goal puedes seguir todos los actos de la presentación de Jovic en vivo aquí:

RECONOCIMIENTO MÉDICO

Jovic ya ha pasado la primera prueba, en este caso la física. SIn problemas.



YA ESTÁ EN EL PALCO

Jovic ya está en el palco del Bernabéu, con Florentino Pérez. Hace unos minutos firmó su contrato con el Real Madrid. Lo primero, un vídeo de goles, la especialidad del jugador. Con la derecha, la izquierda o la cabeza, él es un experto en el remate.

Palabras de Florentino Pérez:

"Hoy queremos compartir con todos los madridistas el comienzo de un nuevo proyecto. Tenemos que trabajar intensamente para cumplir los sueños de millones de aficionados. Al madridismo nos unen esos sentimientos en los buenos momentos y cuando los resultados no son los que esperábamos. Este no ha sido el año que deseábamos. Tenemos determinación para enfrentarnos al presente y al futuro, este club no se rinde nunca y vamos a seguir demostrándolo.

Ganar cuatro champions en seis temporadas, tres de ellas consecutivas, es e una gesta descomunal que solo con el tiempo seremos capaz de valorar. Ahora tenemos la mision de volver a la senda de la victoria y el triunfo y por eso este es uno de esos dias en el que muchos madridistas sienten la necesidad de dar la bienvenida a un jugador que llega con esa misión. Es un jugador al que querian grandes equipos de Europa. Llegar al Bernabeu era uno de sus grandes sueños y hoy damos la bienvenida a Luka Jovic.

Ya eres jugador del Real Madrid, el club de las trece copas de Europa, enhorabuena y gracias por haber escogido esta camiseta para seguir creciendo. Otros grandes clubes te querían por tu talento y tu capacidad de trabajo, llegas al club más laureado del mundo con solo 21 años. Llegas desde un club importante y amigo como es el Eintracht. Has hecho una magnífica temporada marcando 27 goles que te han convertido en uno de los máximos goleadores, pero la afición te va a exigir mas.

Vas a defender este escudo desde los valores que han hecho del Real Madrid el club más importante del mundo. Esta es la camiseta con la que nos han dicho que dormían cuando eras pequeño. Los millones de aficionados te lo van a dar todo, ellos esperan de sus jugadores el máximo nivel de exigencia. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid.