Sigue en directo la rueda de prensa de Gerard Piqué en Twitch sobre los audios con Luis Rubiales

Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, utiliza esta noche su canal de Twitch para dar su versión acerca de los audios que "El Confidencial" ha desvelado este lunes, en los que se puede escuchar al futbolista catalán mantener distintas conversaciones privadas con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. A través de ellas, "El Confidencial" cuenta cómo la RFEF pactó con 'Kosmos', la empresa que preside Piqué, una operación millonaria para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

El directo de Piqué en Twitch estaba anunciado aproximadamente hacia las 23.30 horas, pero se ha retrasado y se espera que comience en breve. Cabe recordar que 'su' Barcelona acaba de perder inesperadamente 0-1 ante el Cádiz en el Camp Nou, donde los gaditanos no habían ganado nunca.

A continuación, las frases más importantes que deja la comparecencia de Piqué desde su canal de Twitch:

"No tengo que esconder nada. Todo lo que hemos hecho es legal. Lo hablaremos con calma. En relación al conflicto de interés voy a exponer mi parte. No es que me esconda, me siento orgulloso por el trabajo, ha sido espectacular. Quiero que sean duros conmigo, que me pregunten, que vayan al grano. Habrá periodistas que me tienen muchas ganas y otros que serán afines, no tengo ni idea de quién ha entrado".

Cómo se gestó el acuerdo: "Nosotros tenemos muy buenas conexiones en Oriente Medio, no solamente en Arabia Saudí. La gente de Arabia Saudí nos comentó que quería traer competiciones oficiales de fútbol a su país. Viendo el panorama, optamos por hablar con el señor Rubiales para ver si podrían estar interesados en mover la Supercopa fuera de España. A parte de eso, también le propusimos dsde Kosmos cambiar el formato de la competición. Veníamos de hacer lo mismo con la Copa Davis para hacerla más interesante, sexy para el espectador, para que pudiera generar más ingresos. Al presidente le gustó la idea del cambio de formato. Visto en perspectiva, éxito rotundo. La gente está súper enganchada ese fin de semana. Nos firmó un mandato para poder ir fuera a buscar opciones. Arabia Saudí no era la única, hablamos con EEUU de la mano de Sony. Ellos tuvieron una propuesta de Qatar de otro promotor, no venía de nosotros. Al final, después de evaluarlo mucho decidieron ir a Arabia Saudí".

La comisión: "En el mundo en el que nos movemos, un 10% es totalmente de mercado. Te diría que es relativamente bajo, se mueve entorno a 15-20%. Era una cifra acorde a lo que todas las agencias cobran por hacer una gestión de este tipo".

Conflicto de intereses: "¿Cuál es el conflicto de interés? Respecto a los cachés, es un audio sacado de contexto. Es una decisión 100% de la Federación. Yo simplemente ayudo a Rubiales a buscar una fórmula que para él tenga lógica. Las referencias me las había marcado el presidente, le intento ayudar. ¿En qué puede afectar que yo forme parte de la competición? No tiene nada que ver un tema comercial con el resultado en el campo. ¿A caso sospechas que un árbitro nos va a pitar a favor?".