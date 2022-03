Si la Superliga se hace realidad, la Juventus se quedará fuera de la Serie A

Si la Superliga cobra vida, la Juventus de Turín sería excluida de la Serie A. Así de tajante se ha mostrado Gabriele Gravina, presidente de la federación italiana de fútbol, en declaraciones al diario “La Repubblica”. A pesar de que en las últimas semanas se había especulado con nuevos avances en la creación de la Superliga de clubes, impulsada por Juventus, Real Madrid y Barcelona, y de que el presidente de la “vecchia signora”, Andrea Agnelli, dijera que se podría relanzar el proyecto porque la Superliga es una “idea no fallida”, ahora la federación italiana ha respondido con un duro mensaje.

Gravina no se ha andado por las ramas. Al ser cuestionado sobre el asunto, ha comentado que “ese contrato de la Superliga es una hipótesis de planificación. Si se hiciera realidad, la Juventus estaría fuera de la liga italiana”. Como suena. Más tarde, Gravina aseguró que la Superliga podría tener efectos negativos en la serie A italiana y explicó lo siguiente: “La Superliga es la respuesta equivocada a una necesidad real. Italia también debe pensar en cómo mejorar la calidad del campeonato y hacerlo más atractivo para mercados en expansión, como el árabe, donde recauda poco dinero en estos momentos”, aseguró.

Cambio de norma y cierre de afiliación

En este contexto, hay que recordar que la FIGC aprobó en abril de 2021 un cambio en su normativa que impide a los clubes participar en organizaciones o torneos no reconocidos por la FIFA, la UEFA y la propia FIGC. El texto dice así: "Para poder inscribirse en el campeonato nacional, el club en cuestión se compromete a no participar en competiciones organizadas por asociaciones privadas no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la FIGC", algo que se aprobó por el Consejo Federal. Y además, añade: “La participación en estas competiciones privadas no reconocidas provocará el cierre de la afiliación”. Justo a eso es a lo que se aferra la federación italiana y su presidente, para establecer que, si finalmente la Juventus jugase la Superliga, se quedaría fuera del torneo doméstico transalpino.

Agnelli dejó caer que el acuerdo “aún es vinculante para 11 clubes”

Cabe recordar que el pasado 3 de marzo, Agnelli habló sobre la Superliga en el ‘Business of Football Summit’, donde comentó: "Si no creamos algo sostenible se acabará cayendo. Tengo mucha confianza en los jueces de la Unión Europea, que serán los que decidirán si la UEFA opera bajo monopolio. Tienes que tener la posibilidad de entrar en un mercado y promover tu negocio".

El presidente de la Juve habló de “idea no fallida” en relación a la Superliga y dejó caer que se trata de un proyecto colectivo, para después asegurar que “doce equipos firmaron cientos de páginas y el acuerdo todavía es vinculante para once de esos clubes”.

Ahora la federación italiana responde con dureza. Si la Juve participa en la famosa Superliga, se quedará fuera del campeonato italiano.