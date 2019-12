"¿Si Bale es feliz en Real Madrid? No está eufórico", dice su agente

Jonathan Barnett concede una extensa entrevista a la BBC en la que repasa la actualidad y el pasado reciente del extremo galés.

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, aseguró que su representado nunca pidió salir del , aunque no pudo confirmar que el extremo de sea feliz en la capital de .

"Nunca ha pedido irse. Tiene un contrato con el Real Madrid y, mientras lo quieran, no hay mucho que se pueda hacer. ¿Si es feliz en el Madrid? No está eufórico", dijo en declaraciones para la BBC.

En cuanto a si Bale saldrá en enero, respondió: "Puedes preguntar. Tenemos que esperar y ver. Nada ha cambiado en los últimos meses. Es un jugador del Real Madrid, tiene un contrato con el Real Madrid y mientras el Real Madrid lo quiera, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Quiere ganar , la Champions y todo lo demás. No afectará a su rendimiento".

"No hay garantía de que se vaya. Si se le presenta la oportunidad adecuada y es algo que quiere hacer, tenemos que conversar con el presidente del Real Madrid y ver dónde estamos", admitió Barnett.

"GALES. GOLF. MADRID. EN ESE ORDEN"

Sobre la polémica bandera exhibida por Bale y sus compañeros durante la celebración de Gales al certificar el boleto a la después del triunfo ante Hungría, Barnett volvió a aclarar su significado: "Solo fue dedicada a los medios debido a la estupidez que han estado escribiendo. Es infantil y estúpido lo que han estado diciendo sobre él. Es de personas que nunca lo han conocido, no lo conocen y cada semana lo escucho".

"Espero que los aficionados lo entiendan. Si dijera lo que realmente pienso no creo que me permitan volver a España. La verdad le ha ido fantásticamente bien en los años que ha estado allí, los ha ayudado a ganar mucho y realmente no entiendo por qué la la gente reacciona como lo hace con él y escucho a las personas decir cosas en la prensa y sobre que sería mejor si pudiera hablar el idioma. Habla español con fluidez y todas las personas que dicen que no nunca lo ha conocido. Escriben cosas que son basura completa", añadió.

LA PRENSA, CONTRA BALE

Además, Barnett dijo que "es una suerte que la prensa no pague su salario. Le va muy bien, le gusta el Real Madrid y todo está bien. Es molesto y tal vez la gente saca demasiado provecho de esto, pero una cosa es segura, cuando entra en ese campo, da el 100% semana tras semana. Si a la prensa no le gusta, él puede vivir con eso".

Y agregó: "Intentamos decírselo a la prensa, pero al final escribirán lo que quieran. Tienen sus propias razones y todavía no sé por qué, no hay nada que podamos hacer. Al propio Gareth no le gusta especialmente hablar con la prensa y da muy pocas entrevistas. No es un artista, es un jugador de fútbol y eso es con lo que se lleva bien, habla en el campo y sus resultados con el Real Madrid han sido increíbles. La gente más avispada se da cuenta de eso y lo aplaude por lo que ha logrado y lo que está logrando es fantástico".

LA RELACIÓN CON ZIDANE

Preguntado acerca de si lo que pasó con Zinedine Zidane en la pretemporada puede hacer que Bale no quiera seguir más en el Madrid, confesó: "Creo que ese es un muy buen punto. Creo que la forma en que fue tratado por la prensa, por otras personas, tal vez por el club, fue en mi opinión desagradable. Por lo que ha hecho creo que algunas de las palabras que utilizó el Sr. Zidane no fueron geniales. La forma en que fue tratado obviamente tiene un efecto y le ha dejado un efecto duradero".

De hecho, Barnett dijo que Bale estuvo "muy cerca" de dejar el Real Madrid. "Luego las cosas sucedieron en el último minuto y luego todos sabemos que se quedó", recordó.

Y cuestionado sobre si la relación con Zidane está mejor, señaló: "Creo que Gareth está igual que el Sr. Zidane. Solo le importa lo que hace en el campo. Y cuando esté en el campo, dará el 100%. Y creo que ahí es donde estamos con eso. Creo que lo que sucedió antes es privado entre todos y él lo mantendrá así. Nunca lo ha comentado".

EL GOLF, UN PASATIEMPO

Sobre la afición de Bale al golf, Barnett contestó: "Es ridículo. Es su pasatiempo. Se entrena tan duro como cualquiera, tal vez más. Nunca llega tarde. Él siempre está a tiempo. Sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo y es ridículo decir que va y juega al golf. Por cierto, es un muy buen golfista. Solo para que lo sepas. Es completamente infantil, pero entre los jugadores es una buena broma. Nadie lo lamenta, y cuanto más escribe la prensa al respecto, más gracioso se vuelve el chiste entre los jugadores".