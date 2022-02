Sheila García, en GOAL: "Es un extra de motivación estar en la selección"

La llamada de la Selección siempre es un momento de lo más especial para una futbolista. Bien lo sabe Sheila García (Yunquera de Henares, 1997), que, tras la baja por lesión de Irene Paredes, un puntal para el equipo de Vilda, ha visto premiada su gran temporada en el Atlético, club al que llegó en verano y en el que se está convirtiendo en una auténtica imprescindible, una "must" para su entrenador.

¿Cómo se enteró de que iba convocada con la selección española?

“Me enteré el lunes por la mañana. Cuando me levanté, del desayuno, estaba tan tranquila, pensando mi fin de semana, y llegó la noticia de Jorge, que me había convocado porque se había lesionado Irene, y bastante contenta” .

Esta no es la primera vez que ha sido seleccionada, pero ¿ha sido la más especial?

“Sí claro. Cuando fui a la concentración de la SheBelieves Cup, sí que es verdad que me hizo ilusión, pero no tanto como esta, porque esta, llevo una dinámica bastante buena en el Atlético de Madrid, y la verdad es que me hizo especialmente bastante ilusión”.

Ese rendimiento es lo que le ha hecho estar en la selección, sustituyendo a Irene Paredes, que por desgracia no puede estar. ¿Supone una presión extra o una responsabilidad?

“En parte sí, porque Irene Paredes en esta selección tiene muchos galones. Obviamente, creo que nunca voy a poder llegar a lo que ella ha tenido, pero sí que es verdad que en parte es una motivación, de poder hacerlo igual o mejor que cuando ella viene a la selección, y bastante motivada por ello”.

“Calidad significa hacer las cosas bien incluso cuando nadie te está mirando” 🧠

Enormemente agradecida por esta oportunidad,gracias ❤️💛 pic.twitter.com/cwJWw8urFS — Shei Garcia (@Sheigarcia10) February 20, 2022

¿Cuál es el balance de estos dos primeros encuentros en la Arnold Clark Cup?

“Creo que estamos en el buen camino, en una buena dinámica del equipo. Sí que es verdad que la posesión la tenemos, obviamente es la selección española, pero creo que, de 3 metros para arriba, creo que nos está costando un poquito, y obviamente, estos partidos están para pulir cosas, para llegar a la Eurocopa lo mejor posible”.

¿Cree que es la efectividad que le falta a la selección para conseguir la victoria, o hay algún aspecto más para poder llegar?

“Creo que, con el trabajo diario, vamos a conseguir eso. Tenemos que seguir puliendo cosas, para eso están estos partidos preparatorios para la Eurocopa, y creo que nos estamos poniendo a tono sobre ello. Sí es verdad que llevamos el peso de los partidos, pero nos cuesta llegar y creo que, entrenando las finalizaciones, creo que algún día llegará y estamos súper convencidas de que contra Canadá lo que hemos fallado, el miércoles entra”.

Y, por el contrario, ¿cuáles cree que son los puntos fuertes de este grupo?

“Creo que el equipo en sí. Cómo nos animamos, la dinámica, creo que es bastante importante que, por ejemplo, yo ayer debuté por así decirlo con la selección y todas mis compañeras estaban a mi lado, fallase o no. Creo que eso es muy importante de cara a la Eurocopa".

¿En qué hace más hincapié el seleccionador, Jorge Vilda, en los entrenamientos?

“Creo que, según nos vayamos midiendo a cualquier equipo, a partir de ahí entrenamos. Pero siempre con nuestro fuerte, con lo que creemos que tenemos que mejorar, y con la dinámica buena”.

¿Le suele corregir mucho? ¿En qué aspectos le comenta que debe trabajar más?

“Él obviamente sabe que llevo dos meses de lateral. Él cree, y yo también creo que debemos pulir muchas cosas para estar en el top de laterales, pero bueno, creo que es un procedimiento bastante, entre comillas, lento, porque creo que llego de estar arriba, driblar arriba, no tener esa responsabilidad de bajar a defender, y creo que esos matices los estoy gestionando bastante bien, él confía en mí y eso es bastante importante para mí".

¿Cómo es compartir vestuario con jugadoras como Alexia Putellas, Sandra Paños o Jenni Hermoso? Supondrá una gran fuente de aprendizaje.

“Sí, claro. Con ellas estoy aprendiendo mucho en esta convocatoria, creo que es muy especial para mí llegar a dónde he llegado, y es un sueño compartir vestuario con jugadoras así y es un extra de motivación el estar aquí”.

¿Cómo fue la reacción de su familia a la hora de ir convocada con el equipo nacional?

“Es muy emocionante, porque ellos saben el trabajo invisible que lleva esto para conseguir convocatorias así, están muy orgullosos de mí, de llegar a dónde he llegado, y creo que no hay techo”.

¿Cómo es el día a día con la selección, es muy diferente al de su club, el Atlético de Madrid?

“Creo que es diferente. Estar en la selección es un extra de motivación, levantarse todas las mañanas y tener la oportunidad de poder entrenar con este gran equipazo, creo que es mucha suerte”.

¿Cuáles son los objetivos por cumplir con la selección?

“Creo que el objetivo principal es seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo de los mejores, coger experiencia, y obviamente es muy bonito jugar partidos como el de ayer, y como he dicho, coger experiencia, y adelante”.

Tras muchos años en el Rayo, ha pasado al Atlético, y en esta temporada está jugando en los últimos tiempos de carrilera. ¿Cómo ha sido la adaptación a esa nueva posición?

“La verdad es que, al principio, cuando me comunicaron que tenía esos roles para poder ejecutar esa posición, es verdad que me dio un poco de impresión y a la vez responsabilidad. Obviamente no es lo mismo estar de extremo, atacando, y tener a cuatro o cinco jugadoras atrás por si acaso la pierdes para robar el balón, pero sí que es verdad que me lo tomé bien.

Me lo tomé bien, de que tenía que tomar ese rol para el equipo, para hacer bien al equipo y la verdad es que estoy bastante a gusto ahora mismo en esa posición, porque tengo mucha trayectoria para subir y para bajar, y la verdad es que estoy bastante a gusto”.

Contra todo y contra tod@s…Aupa Atleti ❤️🤍 pic.twitter.com/wgiCEszNIB — Shei Garcia (@Sheigarcia10) February 6, 2022

¿Qué sensaciones está teniendo esta temporada? Está siendo una de sus mejores campañas sobre el terreno de juego.

“Vengo de una dinámica bastante buena, me costó bastante el cambio, con todo el respeto del mundo. Obviamente, el Atlético de Madrid es otro rollo, llegamos a las 9 al campo y hasta las 2 no salimos, a mi esa dinámica me costaba bastante. El año pasado no teníamos gimnasio y este año sí, entrar en dinámica me ha costado bastante, pero estoy muy contenta”.

¿En qué aspectos cree que puede evolucionar más?

“Obviamente, ahora en la posición en la que estoy jugando, matices defensivos, que antes ni me imaginaba que tenía que hacerlos, no conectaba del todo con esos matices, porque mi rol era otro, era distinto. Ahora creo que mentalmente, estoy bastante bien y bastante en forma para coger ese rol y hacer lo que me pidan”.