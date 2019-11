Sevilla y Atlético regalan un partidazo pero no aprovechan el pinchazo del Barcelona

Goles, polémica, variantes tácticas, emoción y VAR se unieron en el césped del Sánchez-Pizjuán para regalar un partido vibrante.

El y el regalaron un partido vibrante en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el que ninguno de los dos equipos fue capaz de llevarse la victoria para aprovechar el pinchazo del y ponerse líderes pero en el que ambos se llevaron un punto que por momentos tuvieron perdido.

Lopetegui quiso sorprender a Simeone desde el incio alineando a tres centrales ante la ausencia de Fernando en el centro del campo. La variante táctica sorprrendió al Atlético, que no hizo ni cosquillas al Sevilla en el primer tiempo y Morata se vio superado por los zagueros hispalenses. Por su parte, el Sevilla amasó una posición demasiado estéril con este sistema pero en su única ocasión de la primera parte la mandó a la red en una acción de estrategia.

Banega puso el servicio desde la derecha, De Jong y las torres del Sevilla arrastraron a la zaga del Atleti y el Mudo Vázquez entró totalmente desde atrás para picar el cabezazo y sorprender a un Oblak que no hizo el milagro al que acostumbra cada tarde. Poco más pasó en una primera parte de mucho control y poquísimas ocasiones. Simeone tenía que agitar el partdio y lo hizo dando entrada a Costa y Arias en lugar de los desparecidos Trippier y Lemar.

El Atleti pareció directamente otro equipo y muy pronto empezó a acosar la portería de Vaclik y a merecer el empate, que llegó gracias a un gol de Diego Costa pero el VAR lo anuló por un fuera de juego previo de Correa. Arias empezó ahí a merendarse a Reguilón, que sin ayudas no pudo con la sociedad que formaron el colombiano y Correa. Por ahí, tras un espectacular sombrero de Correa, llegó el 1-1 que esta vez si subió al marcador con un centro de Arias y cabezazo inapelable de Morata.

No se detuvo ahí el Atleti, que tuvo la victoria en un penalti sobre Koke, que revisó el VAR y que lanzó Diego Costa pero detuvo Vaclik, que debe usar esta parada decisiva para volver a su mejor nivel. Los colchoneros se vinieron abajo con el error en el penalti y el Sevilla se metió en el partido de nuevo y gozó de su ocasión más clara del segundo tiempo con un testarazo que De Jong mandó fuera cuando estaba completamente solo.

Simeone quiso terminar de matar el partido con la entrada de Héctor Herrera y Lopetegui no supo atajar esta superioridad en el centro del campo volviendo a colocar a Gudelj como pivote y no como central. Arias volvió a entrar como cuchillo en mantequilla y dejó solo a Costa para el 1-2 casi en el descuento pero se durmió el brasileño y el colombiano volvió a forzar la última del partido pero el Sevilla la sacó de milagro en una polémica acción de Koundé, que tocó el balón con la mano y la retuvo pero el árbitro ya no sancionó nada ni mediante el VAR.