Sevilla vs. Roma en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa de la final de la Europa League 2022-2023

La final de una gran competición europea se disputará en Hungría por cuarta vez, la primera desde 1985 – Leeds United vs Ferencvárosi TC en la Copa de Ferias de 1968 (la vuelta), Newcastle United vs Újpest en la Copa de Ferias de 1969 (la vuelta) y el Real Madrid vs Fehérvár en la Copa de la UEFA de 1985.