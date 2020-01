Setién y su asombroso viaje de Lugo a Barcelona a lomos del cruyffismo

A pesar de no haber trabajado jamás con el holandés es uno de sus más fieles discípulos según José Bouso, el presidente que le fichó para el Lugo.

El verano de 2009, el mismo que vio al campeón del triplete, cambió para siempre la vida de Quique Setién. Tras brillar como un mediapunta creativo y visionario en las filas del Logroñés había iniciado su carrera como entrenador solo ocho años antes en el . Luego pasaría por el Poli Ejido y el Logroñés, además de un brevísimo paso por la selección de Guinea Ecuatorial, antes de aceptar la oferta del Lugo, el club que lanzaría su carrera hasta acabar convertido solo diez años más tarde en el nuevo entrenador del Barcelona.

"Ha seguido a este club desde que era muy jóven" explica en declaraciones a Goal el que fuera presidente del Lugo, José Bouso. Ya desde el primer momento que le contrató se dio cuenta de que no había fichado a un técnico común. "Había sido jugador de élite y para nosotros era un plus muy grande" recuerda el antiguo directivo del club gallego, quien también apunta cómo "imitaba a Johan Cruyff en todo lo que podía", no solo en la forma de jugar del equipo. Porque si algo tiene Setién es que impregna todas sus decisiones de un barniz cruyffista desde que le descubriera en los años setenta jugando con el Barcelona.

Cruyff, sin embargo, había sido una leyenda como jugador en activo. Fue el mejor de su generación, para muchos el mejor futbolista europeo de todos los tiempos, el primero en lograr tres Balones de Oro y devolvió el orgullo al barcelonismo ganando la Liga catorce años después dándole un manotazo al en su propia casa. Setién, en cambio, llega sin nada más que su profundo amor a todas esas ideas y conductas del holandés volador, un tipo irrepetible y capaz de cargarse a Michael Laudrup en caso de ser necesario y eso es algo que puede comprometer su aventura en un Barcelona lleno de egos e inercias de otras épocas.

"No creo que choque con el ego de nadie, habla mucho con sus jugadores, está con ellos y se involucra con ellos, si todo el mundo rema en la misma dirección no habrá problemas pero en un club grande hay que ganar siempre y eso es muy complicado" expresa Bouso con cierta prudencia, si bien el convencimiento que tiene del artífice del ascenso a Segunda del Lugo en 2012 es total. "A nosotros nos hizo disfrutar mucho con lo poco que teníamos y él no cambiará sus ideas ni su comportamiento por estar en el Barcelona" apunta.

Eso sí, en este Barcelona "lo primero es ganar" según asumió Setién en su primera comparecencia previa a un partido del cuadro azulgrana. Porque la misma década prodigiosa que ha aupado al cántabro desde las profundidades del fútbol del norte de la península hasta lo más alto del fútbol global también ha impuesto un régimen de ganar a toda costa en el seno del club catalán, la que acabó con la imagen jovial de Guardiola, Luis Enrique y Valverde y que le ha costado el cargo a este último. Es decir, Setién sigue siendo el mismo que hace diez años pero está por ver si dentro de dos y medio, cuando vence su actual contrato, sigue siendo el mismo. Eso sí, según Bouso "con Setién es difícil no conseguir éxitos".