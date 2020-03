Barcelona: Setién y el mito de la cantera

Pese al mensaje que dio al llegar al Camp Nou, el entrenador cántabro apenas si ha utilizado a los jóvenes surgidos del club.

El 14 de enero de este año, Quique Setién compareció ante los medios de comunicación. Lo hizo en el marco de su presentación como nuevo entrenador del FC . En esa rueda de prensa, el técnico cántabro aseguró: "Este club tiene una cantera extraordinaria: no conozco en profundidad a todos los jugadores, pero seguro que muchos irán viniendo a entrenar con el primer equipo (...) El talento desde abajo, si se abre paso es porque se lo merece. Yo tengo una predisposición absoluta a cuidar a los chavales porque transmiten energía positiva y además, permite que los de arriba no se relajen". Sin embargo, casi dos meses después, no se ha visto que Setién apostara seriamente por la cantera.

RIQUI PUIG, SÓLO UNA ILUSIÓN

Setién empezó defendiendo el ascenso de jugadores del filial o del juvenil como "un estímulo". "En mis equipos anteriores siempre he enviado un mensaje a los chavales y lo he cumplido a rajatabla: si se lo ganan, pueden jugar en el primer equipo y ser uno más", decía también en su primera comparecencia como entrenador del Barcelona.

De hecho, no tardó en darle cierto protagonismo a un Riqui Puig que, con el paso de las semanas, ha ido desapareciendo de los planes del ex preparador del . Riqui jugó en apenas 19' contra el , en el debut de Setién (19 de enero), y otros 3' contra el (2 de febrero). Además, disputó 71' en la sufrida victoria sobre el Ibiza, por (22 de enero).

EL ADIÓS DE CARLES PÉREZ

El que desapareció por completo fue el otro canterano que ilusionaba al barcelonismo al principio de curso: Carles Pérez se marchó a la poco después de haber conseguido ficha del primer equipo. El ahora jugador de La Loba luchó y superó de forma satisfactoria todas las categorías del fútbol formativo culé, y después de una temporada en el filial, fue pieza clave para Ernesto Valverde en el inicio de la campaña, llegando a jugar hasta 547 minutos.

LOS MINUTOS DE LA CANTERA

En concreto, y poniendo la cuestión en números, el aporte de Setién a la cantera del Barcelona fue darle 5' a Álex Collado, 70' a Carles Pérez, 93' a Riqui Puig y 590' a Ansu Fati. Ronald Araujo, que tampoco contaba para Valverde (apenas jugó 14' con el Txingurri), ni siquiera ha debutado con Setién. ¿Y Moussa Wague? Se fue cedido al Niza. Cabe recordar que Carles Aleñá ya se había ido al Betis para cuando llegó Setién.

Todo ello sobre 1.080 minutos posibles, los que lleva dirigidos el nuevo entrenador en los 12 partidos que disputó su Barcelona desde que relevara a Valverde en el banquillo. Cifras bajas teniendo en cuenta que no fueron pocos los partidos que el Barça tuvo que afrontar solamente con 13-14 jugadores del primer equipo a raíz de diversas lesiones, salidas o sanciones.

ANSU, NI CON SUÁREZ Y DEMBÉLÉ LESIONADOS

Claro que los minutos de Ansu Fati, que jugó poco más de la mitad de los minutos posibles desde la llegada de Setién, se entienden, en parte, por las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé. De hecho, en LaLiga ya es titular el danés Martin Braithwaite, fichado en invierno para jugar solamente la competición doméstica. Y en Champions, Setién sentó a Fati y eligió a Arturo Vidal para la ida de los octavos de final en Nápoles.