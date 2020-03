Setién se carga a Ansu Fati

El canterano apenas ha jugado doce minutos en los últimos tres partidos y crece la preocupación ante la posibilidad de frenar su desarrollo.

EDITORIAL

Ansu Fati casi ha desaparecido de los planes de Quique Setién. Tras disfrutar de varias titularidades consecutivas con la llegada del cántabro en los últimos tres partidos apenas acumula doce minutos de los doscientos setenta que ha podido disputar, muy pocos para uno de los escasos jugadores con desborde en la mermada plantilla barcelonista, que además vive con especial dramatismo la falta de efectivos en ataque. En este aspecto la llegada de Martin Braithwaite no ha hecho más que comprometer su concurso.

El danés ingresó en el terreno de juego ante el para gozar de dieciocho minutos mientras que Ansu ni siquiera salió a jugar. Ante el , donde el danés no podía participar, Ansu sólo tuvo tres minutos. "Pudo haber salido antes, es cierto" admitió entonces Setién para reconocer que si no le dio antes la oportunidad fue porque "Griezmann estaba muy bien". Sin embargo, el francés no cuajó un buen partido ante el pero de nuevo entró Braithwaite antes que Ansu, cuya aportación en el Santiago Bernabéu quedó limitada a ocho minutos.

Esta trayectoria reciente contrasta con la cuota que recibió inicialmente de parte de Setién cuando, ya sin Carles Pérez, doblaba los minutos que antes había tenido con Ernesto Valverde. Hoy, sin embargo, existe en el club cierta preocupación en cuanto a que su progresión pueda verse seriamente comprometida pues la decisión de no regresar con el Juvenil A se mantiene. Es decir, Ansu es jugador del primer equipo pero sigue siendo joven y tiene que jugar con cierta regularidad o existe el riesgo de que se estanque. Y cabe no olvidar que si lo que hace falta es desborde pocos ofrecen más soluciones que él.