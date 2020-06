Setién: "Nos perjudicaría jugar ante el Napoli en campo neutral"

El técnico del Barcelona advierte que "todavía no está para 90 minutos" y que Semedo "es consciente de haber cometido un error grave".

Quique Setién compareció en rueda de prensa, la primera después de tres meses sin fútbol a raíz del confinamiento forzoso para frenar la expansión del coronavirus. Su retomará el sábado a las diez de la noche a domicilio del y después de que Luis Suárez haya recibido el alta médica tras pasar por el quirófano a mediados de enero.

El comportamiento de Nélson Semedo

"No he decidido si va a jugar o no pero lo que haga no será por este motivo de poco cuidado, es una situación que futbolísticamente no me afecta"

"Estaba tremendamente preocupado, fue un descuido y no era consciente de la gravedad, es obvio que ha cometido con error y es consciente de ello, me ha pedido disculpas, no deja de ser una equivocación sin más"

¿Cómo está Messi?

"Está perfectamente, ha entrenado con el resto de compañeros y está muy bien, no veo que haya ningún problema"

"Veremos sobre la marcha lo que va pasando pero afortunadamente jugadores como Messi saben medirse y dosificarse cuando es necesario, si asoma algún riesgo será el primero en decir que tiene que descansar, soy el primero en fiarme de lo que dicen los futbolistas pero es importantísimo que gestione cualquier molestia que tenga porque si te pierdes dos semanas igual te pierdes cinco partidos"

Luis Suárez, ¿titular?

"Seguramente sí pero quizá no para todo el partido y además sería asumir un riesgo y no lo haremos, puede jugar de titular o salir desde el banquillo, en condiciones está pero es lógico que se le note que quiere jugar porque necesitará algunos partidos para encontrar su mejor versión"

Estado físico de Umtiti

"Ha sido el único que ha estado sin entrenar porque sufrió un problema muscular en el primer entrenamiento y ha tratado de estar en condiciones, está bastante bien pero es lógico que le falte algo más de ritmo con respecto a los compañeros que han podido participar"

Influencia del parón

"Todos los entrenadores tenemos este punto de incertidumbre del primer partido, podemos intuirlo pero no sabemos cómo vamos a responder a esta situación, si vamos a ser el Barcelona que vimos antes de que esto pasara, si vamos a ser diferentes o a qué Mallorca nos vamos a encontrar, son incógnitas que iremos resolviendo mientras vayamos jugando"

"Nuestra realidad es que estamos muy bien, con una gran motivación, y estoy seguro que tendremos la pausa y la inteligencia para demostrar que somos mejores y sacar el partido adelante"

"Creo que nos ha venido el parón en lo mental, nos ha dado tiempo de reflexión y análisis que nos ha venido bien para recordar y matizar cosas pero esto también le pasa a los demás, creo que hay equipos en situación delicada como puede ser el Mallorca que pueden aislarse de la situación vivida anteriormente y renovarse para ofrecer una imagen mejor, pero son todo hipótesis que tendremos que ver"

Cinco sustituciones

"Puede ser un problema porque hay que hacerlo en tres turnos y si cambias a dos a la vez tienes que medirlo muy bien, es algo que puede ser beneficioso o perjudicial, es una situación nueva que ya veremos cómo se decanta"

¿Jugar antes o después que el rival?

"Esto son teorías pero si me das a elegir prefiero jugar antes porque así ya has hecho los deberes, si ganas es fenomenal y si pierdes puedes esperar a que el rival también lo haga, me preocupo poco de lo que haga el rival pero prefiero jugar antes"

Mejorar para aspirar al doblete

"No sólo hay que mejorar la salida de balón, esto nos ha llevado mucho tiempo y horas de análisis, hemos podido darle un repaso a muchas cosas y esperamos que nos venga bien aunque seguro que todo no lo podremos alcanzar, siempre habrá algo que mejorar"

"La cantidad de información que les damos a los jugadores requiere tiempo para ser procesada, esto es un proceso de mejora de capacidades a lo largo de su carrera, tratamos de ayudarles y mostrarles lo fundamental para ver lo que planteamos en la pizarra, ojalá lo podamos ver y seguramente así sea durante muchos momentos"

Paciencia

"Lo ideal sería que todos tuviéramos más paciencia en todo pero tampoco es que lo reclame, la situación en la que jugaremos es la misma que experimentarán todos los equipos, en nosotros está ver si nos hemos aplicado en lo que debíamos y si hemos integrado en los futbolistas aquellas cosas que considerábamos importantes, para nosotros es una incógnita porque sólo hemos jugado un partido de entrenamiento en el Camp Nou entre nosotros y esto es muy poco, no tiene nada que ver con el partido que jugaremos ante un equipo que estará en su casa"

Posible sede única en la en Lisboa

"Todavía son suposiciones, veremos a ver si finalmente se lleva a cabo, nos perjudicaría jugar en campo neutral contra el cuando ellos lo han hecho en el suyo pero si las circunstancias se dan así es lo que hay y lo aceptamos"

Opciones en las dos competiciones

"En LaLiga dependemos de nosotros mismo pero a los dos que peleamos nos va a costar sumar puntos, las opciones son mejores para nosotros porque tenemos dos de ventaja; en la Champions tenemos opciones de estar ahí con la salvedad de que tenemos al mejor del mundo y eso puede ser un peso que incline la balanza a nuestro favor"

Futuro de Arthur

"Algo hemos hablado pero no demasiado porque las circunstancias latentes son diferentes y van a afectar al mercado, tengo claro que cuento con todos los miembros de la plantilla, les necesito a todos porque habrá muchos partidos y tienen que dar todo lo que tienen"

"No entro en las especulaciones que vienen de fuera, tenemos que centrarnos en lo que nos toca"

"Tuvo un problema que resolvió gracias al descanso, sufrió una pequeña lesión en el tobillo que le impidió jugar el último partido, ha vuelto bien, ha entrenado muy bien y está como el resto, es un gran futbolista"

Perspectivas de los miembros del filial

"Vienen varios entrenando con nosotros y van a seguir durante un período largo de tiempo, tendremos en cuenta la fase de ascenso del filial pero es posible de que tengan oportunidades aun teniendo a casi todos disponibles, esperamos que no haya lesiones pero siempre puede haber oportunidades"