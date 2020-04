Setién: "Sueño ganar la Champions y pasear con el trofeo entre las vacas"

En entrevista concedida a 'TV3', el entrenador del Barça se muestra optimista de cara al futuro

Quique Setién ha analizado, en TV3, su situación personal, la del y la de la sociedad a causa del coronavirus. El cántabro ha sacado su lado más bromista en la entrevista y ha explicado: "Se lo digo muchas veces a los jugadores, que tengo bastante prisa, que no tengo tiempo que perder y me gustaría ganar la Champions y la Liga, a poder ser las dos, mucho mejor”, ha dicho. Además, preguntado sobre si sueña con ganar esos títulos, ha dicho "claro que lo he soñado, y pasearme ahí por Liencres (su pueblo) con las vacas y con la Champions y enseñarla”.

Sobre su contrato, Setién ha explicado en TV3 que tiene "firmado un año y medio fijo, además de otro año condicionado" y que espera "poder cumplirlo" y "renovar incluso".

Acerca de la temporada, Setién comentó que le gustaría salir campeón, "pero la realidad es que la situación está como está y se ha cortado. No sé si eso valdría para otorgar un título o no. No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el . Pero esto es totalmente anecdótico", explica.

Más equipos

Por último, el técnico del Barcelona ha asegurado que esta es "una situación muy difícil para todo el mundo. Y lo que realmente me preocupa es que se solucione cuanto antes, y podamos salir y abrazarnos, y recuperar a la gente mayor que está sufriendo esta situación con más intensidad. Lo demás es superfluo" dijo".