Setién: "No esperaba perder pero me voy feliz"

El cántabro lamenta el juego "tan diferente entre el primer y el segundo tiempo", lamenta ceder el liderato y recuerda que "no es un partido decisivo"

REACCIONES

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa después del Clásico en el Santiago Bernabéu, un partido que se saldó con derrota por 2 a 0.

Lo más frustrante. "Fue el tener ocasiones y no marcar, en la primera parte hicimos cosas muy bien, superamos bien la presión pero en la segunda no pudo ser, generamos oportunidades y encontramos espacios, llegamos bien pero no acertamos; en la segunda empezamos bien pero cometimos imprecisiones y luego no pudimos superar esa presión tan intensa y nos generó desconfianza, hubo una fase en la que sufrimos bastante a pesar de que también gozamos de alguna ocasión para complicarle las cosas al , le felicitamos".

Presión del rival. "Es difícil de valorar porque lo teníamos advertido, sabíamos que el Real Madrid ha mejorado la capacidad de recuperar tras pérdida y apretar, lo hizo también en el primer tiempo pero lo superamos, tuvimos pausa y tranquilidad para llevar el balón a otras zonas e incomprensiblemente en la segunda parte ellos mejoraron, habrá que analizar bien por qué pero perdimos confianza con el balón, entramos en fase de nervios y eso dio mucha vida al rival, ahí estuvo el partido y fue en esa fase que llegó el gol, eso suele pasar aunque a veces no tan pronunciado, lo triste es que en las peores situaciones tuvimos ocasiones para marcar y ellos se han fortalecido cuando lo estaban pasando mal".

Pérdida del liderato. "Tanto Zidane como yo habíamos dicho que este no era un partido decisivo, ahora están un punto por delante y con el goal average a favor pero queda mucho campeonato a pesar de ser una derrota dura, estos partidos afectan cuando los pierdes, pero tenemos capacidad de sobra para reponernos, hay mucho de positivo que rescatar, la dinámica del equipo sigue siendo buena, tuvismo cuatro o cinco ocasiones que no es normal que fallemos, el día que las metamos será diferente".

Titularidad de Arturo Vidal. "Lo primero porque Arturo nos da unas cosas que para el comienzo nos da mayor control y trabajo defensivo, nos ayuda bastante en esa zona derecha con Nélson y Leo, mientras que Braithwaite es más ofensivo; es verdad que con él la amenaza de inicio sería más válida con más espacio pero entendimos que el partido iba a ir encaminado a la generación de espacios con el paso de los minutos y así fue pero hay que tener en cuenta al rival, optamos por tener al principio más control que asumir ciertos riesgos delante".

Salida del balón. "Está comprobado que el beneficio en una buena salida es mayor que el perjuicio que puede causar, en la primera parte logramos salir bien aunque luego haga falta precisión".

Nuevo Real Madrid de Zidane. "No nos sorprendieron porque ya lo lleva haciendo este año, ha mejorado bastante y está recuperando el balón en campo rival, ya no se repliega como hacía a principio de temporada y son registros que han mejorado; siempre pretendemos mejorar las cosas y en la primera parte lo han intentado y no han podido, en la segunda les doy mérito porque lo tienen pero nosotros también estuvimos imprecisos, no entiendo el cambio entre el primer y el segundo tiempo".

¿Disfrutó? "En un partido así, uno máss que disfrutar sufre, el resultado es incierto y cuando hay una ocasión del rival lo vivimos con tensión igual que cuando las creamos nosotros, no me alteró el funcionamiento de mi vida, sigo estando feliz a pesar de haber perdido un partido que no esperaba perder pero esa posibilida siempre está ahí, hoy hicimos cosas bien a pesar de qu eno valieron".