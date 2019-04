Setién: "Lo de Banega era roja, el reglamento está para algo"

El técnico reconoció que al Betis le faltó pegada para puntuar ante el Sevilla pero también se quejó de algunas decisiones del árbitro.

Quique Setién analizó la derrota del Real Betis ante el Sevilla en el derbi. El técnico cántabro reconoció que a su equipo le faltó pegada para puntuar en el Ramón Sánchez-Pizjuán pero también se mostró molesto por alguna decisión del árbitro Hernández Hernández.

“Estuvimos bien en el inicio pero ellos acertaron en la portería pero nosotros las tuvimos y no lo logramos. Hemos estado los 95 minutos en el partido. La diferencia en el partido la ha marcado el que estuviera más acertado en las áreas. Lo dije en la previa. Hemos tenido 4-5 muy claras, que tendrían que haber terminado en gol y no fue así. El equipo ha competido muy bien, ha sido superior al en muchos momentos. Ha sufrido muchísmo el Sevilla. Una pena esos dos goles tan rápidos, necesitábamos más control en la primera parte y en la segunda sí aprovechamos los espacios. El equipo ese ha entregado y estoy contento con el rendimiento y a seguir en el próximo partido”, comentó en rueda de prensa.

Cree que Banega debió ser expulsado: "La de Banega se ha visto claramente que ha ido a darle una patada sin balón, sólo por el balón y con esa violencia es tarjeta roja. El reglamento está para algo. Si lo hace uno de mi equipo lo digo. Es muy fácil hacer una falta de ese equipo pero debe tener una sanción. Al final la gestión de las tarjetas los árbitros la llevan a su manera. Ha habido otras más de violencia que tendría que haber sancionado de otra manera".

La lucha por Europa: “Para Europa todavía quedan puntos suficientes. Ahora jugamos con el y es verdad que cuando pierdes se reducen la posibilidades pero somos bastante equipos y hay enfrentamientos. Hay tiempo y el equipo está bien, ha que acertar más en la portería. El control que hemos tenido a un equipo como este no es fácil. No lo he visto muchas veces en este campo”.

La entrada de Tello y Joaquín: “Han mejorado el equipo porque ha habido un desgaste enorme y son más ofensivos. Es verdad que cuando han salido lo hicieron muy bien pero ellos estuvieron muy replegados. En la segunda parte jugamos en su campo y ahí fueron más efectivos, pero cuando tienen jugadores así delante hay que saber defender mejor”

Su futuro: “Yo siempre soy optimista. Es verdad que cuando pierdes la opciones se reducen, es obvio pero hay puntos suficientes. Hay muchos enfrentamientos entre los rivales que nos preceden y vamos a seguir ahí hasta el final, está claro. El equipo está bien, entero y va a seguir así hasta el último día”.