Setién: "Estoy muy tranquilo sin delantero, tenemos a Dembélé"

El cántabro se muestra comedido en cuanto a la falta de delantero en invierno y se pone en manós del francés, que reaparecerá "en unas semanas".

REACCIONES

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa tras ganar por 5 a 0 al y meter al en los cuartos de final de la .

No habrá delantero. "Tranquilo voy a estar, siempre puede haber riesgos en caso de lesiones pero tengo confianza en los jugadores que tengo, estoy acostumbrado a trabajar con lo que hay, no apareció nadie conveniente y me parece bien, estamos contentos porque en breve recuperaremos a Dembélé, que se va a salir seguro".

Dembélé. "Es un especialista, tiene unas condiciones muy específicas e intentaremos sacarle el mejor rendimiento, nos puede dar mucho rendimiento, veremos cómo, se siente cómodo por fuera, intentaremos darle el balón para que demuestre el potencial que tiene, seguro que nos da mucho, esperamos que su rendimiento sea contínuo y podamos ver el grandísimo futbolista que es".

Dibujo táctico. "Hemos variado el dibujo, pretendíamos fijar a cinco jugadores suyos y como ellos fijan a los laterales pensamos que podíamos defendernos mejor, creo que nos ha ido muy bien en los veinte primeros minutos, estuvimos precisos, tuvimos el control y recuperamos rápido, hicimos muchas cosas bien pero no estoy del todo satisfecho, encontramos el camino al gol con más facilidad pero tuvimos imprecisiones y dimos mucha vida al rival cuando más tranquilos teníamos que estar".

¿Cambio puntual? "Es muy posible que lo volváis a ver, me gusta ver las cosas con detenimiento, quiero ver si nos ha ido bien en unas cosas o hemos sufrido en otras, ya he dicho que el dibujo cambiará muchas veces, vamos a variar incluso durante los partidos, estuve pensando hoy en volver a jugar con tres centrales y dos carrileros".

Falta de rotaciones. "Ha habido jugadores a los que hubiera venido bien descansar, pensamos que podía ser un partido relativamente cómodo y opté por que tuvieran esos minutos".

¿Qué no se hizo bien? "Nos precipitamos en ocasiones, no controlamos el partido en alguna fase y cuando hay pérdidas hay problemas".

Progresión. "Hemos hecho unos primeros veinticinco minutos muy buenos y en los últimos lo ha hecho bien pero hubo una fase en la que tenemos que mejorar".

Preferencias en el sorteo de Copa. "No tengo preferencias, sí que lo de jugar en casa lo compro pero eso lo determinará el sorteo y lo que venga lo afrontaremos con la misma seriedad y energía".

Posible Clásico copero. "Espero estar preparado para afrontar cualquier partido, si toca un Clásico lo afrontaremos con todas las garantías pero no sé si es mejor ahora o más tarde".

De Jong. "Frenkie es un futbolista muy receptivo, pone mucho interés en mejorarse, ha estado jugando de mediocentro y ahora le pedimos jugar más adelante, en zonas interiores, lo está intentando y lo hace francamente bien en unas cosas, hoy hizo un partido extraordinario, igual que Arthur o Rakitic, tienen que pensar de forma diferente".