Setién: "Es una pena no tener revancha"

El técnico del Barcelona valora que "hemos sido superiores pero ellos la han metido y nosotros no" y lamenta que no haya partido de vuelta.

REACCIONES

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa tras la derrota del en San Mamés.

Presión . "Controlamos en la segunda parte, Marc no hizo ninguna parada y fue una pena porque el equipo tenía el partido controlado, generamos varias ocasiones claras y se encontraron con ese gol cuando no había posibilidad de reaccionar, el equipo ha dado buena imagen y ha sido superior, nos ha faltado acierto pero llegará, es una pena que la competición no nos dé revancha pero hay que ser positivios a pesar de no merecer la eliminación".

Más equipos

Lectura . "El resultado siempre es lo más importante pero también lo son las sensaciones, hoy el equipo ha dado un nivel muy bueno, ha sido bastante superior a pesar de que no es fácil controlar el juego del Athletic, en la segunda parte lo teníamos controlado, pero nos llegó un gol en un momento en el que no había reacción, habíamos leído el partido bastante bien, como lo queríamos, la pena es que no nos pusimos por delante en las ocasiones que fallamos, hay que felicitar al rival porque la metió, lo que no logramos nosotros".

Falta de acierto . "Es lo de siempre, hay días que tienes una y la metes y hay días que tienes diez y no lo haces, no tiene explicación razonable, no he sabido nunca a qué achacarlo, su gol nació en una jugada que no traía ningún peligro, hay cosas que no se pueden controlar y esa es una de estas, es cierto que se pueden hacer ejercicios pero luego el partido es distinto, es lo que hay y nos vamos tristes de la competición, es doloroso pero la imagen creo que ha sido muy buena".

Rebaja en el optimismo . "Es que todo ha ido bien, salvo el resultado, estoy contento con el trabajo del equipo teniendo en cuenta lo que nos ha pasado en otros partidos fuera de casa, hemos dado un paso adelante en cuanto a lo que tenemos que ir mejorando".

Árbitro . "No hablaré del árbitro".

Piqué . "Sabéis que había pasado un proceso febril y estaba un poco más débil, está bien, se ha sobrecargado un poco pero no creo que sea importante, es producto de que estaba algo enfermo".

Vuelve a ver el Athletic Club - Barcelona

SERGIO BUSQUETS atendió a las cámaras de Mediaset tras el partido.

Sensaciones . "Fatídico por todo lo que ha pasado. Así es el fútbol. Un centro se mete en el segundo palo y el buen partido que habíamos hecho, sabiendo sufrir pese a la presión, te vas eliminado..."

Merecimiento . "El fin de semana ganamos en casa y hoy no se pudo. Merecimos pasar".

Intensidad . "Ellos apretaban mano a mano, pero sabíamos que si salíamos de la presión tendríamos espacios. Tuvimos la posesión, tuvimos ocasiones para hacer el gol pero no pudo ser".

Tristeza . "Es un día triste para todos, no queríamos quedar eliminados. Nos quedan dos competiciones, esto no para. Tenemos un partido muy difícil ell domingo. Todos estamos calientes, enfadados, pero hicimos cosas bien. Tuvimos ocasiones".

GERARD PIQUÉ atendió a las radios en la zona mixta.

Problemas . "No ayuda a nadie pero dentro del vestuario la unión es máxima, es un golpe duro pero estamos contentos por cómo hemos reaccionado ante este golpe externo, nos vamos con sensaciones positivas y en este aspecto hemos dado un paso adelante".

Palabras de Messi . "Cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no, hay que seguir trabajando a partir de aquí, tenemos que centrarnos en el juego y en ganar, tenemos que volver a la senda de la victoria, los jugadores tenemos capacidad de sobra para seguir ganando y en eso estamos, trabajando cada día para buscar mejores sensaciones, la unidad es máxima, eso lo aseguro".

El artículo sigue a continuación

La piña . "Aquel día acabamos el calentamiento de una forma distinta, hay un preparador físico nuevo, es algo anecdótico y entiendo que la prensa le dé más importancia de la que tiene, hay que darle a todo más normalidad, entiendo que se busque la noticia y estamos en un momento difícil pero dentro del vestuario tenemos suficiente tranquilidad, queda lo más bonito y hay suficiente talento como para ganar los dos títulos que quedan".

Molestias . "Se me subieron los adductores, cosas que pasan, fue una pena pero no es grave, espero poder jugar no en el próximo partido que estoy sancionado sino en el siguiente".

Rendimiento . "Siempre pones todo lo que tienes y hoy no pudimos, creo que hay que sacar cosas positivas por el partido que hemos hecho, es impactante decir que nos vamos contentos pero nos hemos quitado un peso de encima viendo que podemos volver a jugar bien, eso nos satisface, dentro de la derrota, que es una putada, nos da confianza pensando en ir al Villamarín y ganar".