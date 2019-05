Quique Setién: “¿El Barça? tengo contrato en vigor con el Betis”

El técnico verdiblanco habla de su futuro en el club y asegura no estar mirando a largo plazo

La pregunta ha vuelto a coger vigor después del naufragio de Liverpool. El tiene entrenador, pero ha dejado de estar seguro en su puesto. Ernesto Valverde está señalado, primero por los resultados, porque si esta temporada hubiese terminado en triplete nadie hubiese dicho nada, pero también por cuestiones estilísticas.

El técnico actual, dicen, no ha sido fiel a las esencias y se necesita alguien para volver al fútbol de posesión y control que en el barcelonismo asocian con el ADN del club. Y en esa línea transita Quique Setién, que ha vuelto a ser preguntado por un hipotético futuro en el Barcelona.

Setién zanjó rápido la pregunta, sin devaneos ni dejarse querer. "Tengo contrato en vigor con el ", comentó. Tan cierto eso como que él, como le ocurre al propio Valverde, también está cuestionado por su club y, en su caso, por sus aficionados.

Su inicio de temporada fue correcto, pero en tiempos recientes el equipo se ha desplomado. Están muy lejos de los puestos de Europa, fueron eliminados prematuramente en la y cayeron de forma dolorosa en las semifinales de . Un cómputo final negativo para un equipo con más ambición, pero Setién piensa que en el futuro puede enderezarlo: "No tengo sensaciones, no suelo mirar a largo plazo, pienso lo mismo que digo siempre… que me voy a quedar aquí en el Betis mucho tiempo. Trabajo cada día para mejorar. Es en lo único en que estoy pensando".

A pesar de todo, sigue sonando para el Barcelona, por un estilo que defiende hasta las últimas consecuencias: “Nosotros siempre hemos querido ganar a través de lo que hemos estado transmitiendo a los futbolistas. Con unos principios. No les vamos a quitar al futbolistas lo que les hemos estado pidiendo a lo largo de la temporada. Debe haber coherencia en el trabajo. Los matices se cambian en función del rival. Sólo eso. La segunda vuelta ha sido una decepción, por eso digo lo de ganar este partido para quedarnos con buen sabor de boca y a ser posible ganar también el Bernabéu al ”.